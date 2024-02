Las críticas al público de México en la Final Internacional de FMS 2024

Duras críticas ha recibido un sector del público que asistió a la Final Internacional de FMS en Ciudad de México. Chiflidos contra Chuty no permitieron que el madrileño improvisara en algunos momentos de la competencia. Foto: Urban Roosters

Aunque ya han pasado más de 72 horas desde que se acabó la Final Internacional de la FMS 2024 que se disputó en Ciudad de México, lejos se está de que se silencien los ecos del evento que dejó al argentino Lucas Larrazabal, Larrix, como campeón de la competencia.

En términos generales el mundo del freestyle aplaude y valora el desempeño del MC de Córdoba, sin embargo, la conversación sobre lo que pasó el fin de semana es protagonizada por un elemento omnipresente en las batallas de free: el público.

Según cifras de Urban Roosters, la empresa que organiza la FMS, en 24 horas la transmisión del evento en YouTube logró más de 5.600.000 visualizaciones. Solo en Colombia, en ese mismo periodo de tiempo, la transmisión sumó más de 600 mil. Son cifras nada despreciables en un momento de definiciones para la industria del freestyle y su futuro en términos de distribución, asistencia de público y arribo de patrocinadores que garanticen la estabilidad financiera de los eventos, pero esa es harina de otro costal.

El interés del público no solo se manifestó en el mundo digital. Al Pepsi Centrer WTC, escenario en que se llevó a cabo la competencia, acudieron más de 8.000 personas. El comportamiento de ese púbico es el que está siendo objeto de discusión, mientras en redes sociales se atiza la polémica.

En la transmisión se evidenció un momento tenso de la relación entre Chuty, el español que defendía el título, con un sector de los asistentes. En la semifinal el español se enfrentó con Larryx y en el round Deluxe, un momento de la competencia en el que los improvisadores batallan a capella, una parte del público chifló masivamente al MC de Madrid para impedir que ejecutara sus rimas. Fue tan tenso el momento, que los hosts de la competencia tuvieron que intervenir.

“No se puede chiflar, papá”, comentó el español Bekaesh. “La mejor manera de demostrar es haciendo silencio y le van a callar la boca al que quiere hablar de México mal. No les den la posibilidad. Hagan silencio”, dijo el argentino Misionero.

El Espectador consultó con varios asistentes al evento. Todos confirmaron que el público fue rudo con el MC español, no solo durante la competencia. Incluso desde antes.

“El público fue hostil con Chuty desde la prueba de sonido, que se hizo unas horas antes de la competencia. En ese momento también se grabó un cypher (ensayo) y cuando Chuty aparecía ya se escuchan los primeros abucheos. Desde ahí él se empezó a incomodar”, dijo una de las fuentes consultadas que pidió no ser identificada. Incluso este medio conoció que alguien del entorno del rapero español se preocupó por la seguridad del equipo, pues la crispación amenazaba con pasar a algo más.

“Desde el público no fueron objetivos con Chuty. Desde que él llegó, desde la prueba de sonido lo abuchearon Es lógico que la gente estaba dolida por lo que pasó con Aczino en Colombia y por eso la agresividad”, nos dijo otra fuente consultada, quien recordó que en diciembre del 2023 Chuty eliminó al mexicano Aczino en la Internacional de Red Butalla en Bogotá.

“En la batalla contra Lokilo, Chuty fue inmensamente superior y no tuvieron la oportunidad de atacarlo, pero en el resto del evento el ataque fue evidente. Y esa actitud fue solo con él porque en el resto de la competencia el público tuvo buena energía con todos los MCs. Aunque hayan quedado aburridos porque les sacaron a Lobo Estepario en su primera batalla”, nos dijo un integrante de la producción. A Chuty, sin embargo, no lo sorprendió del lo que pasó el pasado sábado en la noche.

“Para la gente que lleva mucho tiempo en el free sabe lo que va a pasar el sábado. Vengo bien mentalizado para aguantar la presión, pero sabemos que cualquier rima que me digan sobre Aczino el escenario se va a caer y no me van a dejar rapear. Vengo a hacer lo mejor posible. En un campo neutral, con unas condiciones neutrales, sería una decepción no llegar a la final, pero todo el mundo es consciente que no va a ser normal”, dijo el madrileño un día antes del evento.

“El público de Ciudad de México es impredecible. Un día te pueden amar o puedes decir una pendejada que te odien todo el evento. Espero que les griten a todos por igual”, dijo Lobo Estepario, el único mexicano que estuvo en competencia y que fue eliminado en primera ronda. Marithea, la MC colombiana, lo dejó fuera.

El comportamiento del público generó una intensa conversación en redes sociales. Creadores de contenido polemizan al respecto. Unos con posiciones más radicales que otras.

La posición más extrema y virulenta la encarna el periodista y creador de contenido sobre freestyle Rodrigo Quesada, quien pide que no se hagan más internacionales en México.

“Nadie discute el título de Larrix, es un gran competidor y campeón internacional, pero Ciudad de México tiene un público de mierda, así, sencillo. Es irrespetuoso, con indigencia mental. Ciudad de México no merece más internacionales y les hacen un flaco favor a otras ciudades con buenos públicos como Tijuana o Guadalajara. Entorpecen a un freestyler para que no pueda rapear y que no le haga sombra a Aczino”, dijo el streamer español.

Su opinión no pasa desapercibida si se tiene en cuenta que, según las propias cifras de Urban Roosters, su canal en Twitch fue el que más interacciones generó durante el desarrollo de la competencia.

Hay posiciones menos beligerantes, pero igual de críticas. Este es el caso del freestyler, escritor y creador de contenido, Pablo Pérez Rueda, mejor conocido como Blon.

“Esto es para irse. Que vayas a empezar un acapella y te chiflen así es para irse. No se puede justificar de ninguna forma. No se puede generalizar, el público en general no estuvo bien y se ve, pero no se puede generalizar a todo el mundo que estuvo ahí ni a todo un país entero, pero eso no se puede hacer. No es un público que esté bien. No es estar en contra de un país o una ciudad, pero el fanatismo nos llega a superar 100 %. Seguro que hubo gente que fue a disfrutar del freestyle y disfrutó las rimas, pero esto condiciona muchísimo y no e puede hablar de un buen público”.

Hay una posición más moderada, pero que igual cuestiona lo que sucedió en el Peps i Center. Esto dijo el freestyle y creador de contenido Manuel Rozas Castro, más conocido como Manel o “Force”.

“El trato que recibió Chuty el otro día en la internacional de FMS en CDMX fue horrible, uno de los peores que ha recibido un competidor sino el que más.

Entiendo las rivalidades y las narrativas que se forman con las batallas hasta cierto punto, pero no se puede llegar a las injusticias que se están teniendo últimamente con Sergio y muchísimo menos incluso a las amenazas que he llegado a leer recientemente por aquí, cuando lo único que ha hecho es ganar una batalla.

Lamentablemente no creo que lo que yo diga o piense cambie absolutamente nada, pero esto cada vez está yendo a más y ojalá pare antes de que se nos vaya definitivamente de las manos si es que no se ha ido ya

También quiero decir que odio cómo se está polarizando todo últimamente. Siempre he sido una persona a la que le ha gustado mantenerse en el medio para poder entender a todas las partes implicadas porque creo que en esta vida no todo es blanco o negro, pero últimamente solo veo opiniones extremistas racistas sobre gente que dice que México es el peor país del mundo, o gente amenazando a Sergio por haber ganado una batalla de freestyle a un competidor de allí. Es terrible”.

Pocos en la escena justifican el comportamiento del público de Ciudad de México el pasado fin de semana. En un primer momento Guillermo Fermoso, mejor conocido como Chok Fermoso, manager de Aczino, defendió al público manito. “Es el mejor gústele a quien le guste”, dijo en X, sin embargo, horas más tarde reculó. “El público del sábado no representa a México”, dijo.

Skone, freestyler español que tiene una suerte de don para poner a su favor a los públicos adversos opinó al respecto, pero más allá de atizar la llama, le puso paños fríos al asunto.

La polémica sigue viva en redes, sin embargo, lo que en esa burbuja pasa está muy lejos de encarnar lo que pasa dentro de la escena.

“Es totalmente diferente el ambiente de los participantes. Todos se aman y se respetan mucho. El ambiente en general estuvo muy bacano. Entre los participantes se sienten las ganas de que esto salga adelante, más allá de comentarios y pitos. La energía y el amor por esto está en su pico mayor”, le dijo a El Espectador un miembro del equipo que estuvo en los camerinos.