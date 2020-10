View this post on Instagram

Ya está disponible la preventa exclusiva para #LaConquistaDelEspacio el 1 noviembre! Transmisión online en vivo desde el @movistararenar para todo el mundo! Pueden comprar los tickets desde el link en la bio. Ahí los espero! . . . . . . . . . . . Buenos Aires 9 PM 🇦🇷 Santiago de Chile 9 PM 🇨🇱 Montevideo 9 PM 🇺🇾 São Paulo 9 PM 🇧🇷 Asunción 8 PM 🇵🇾 Lima 7 PM 🇵🇪 Bogotá 7 PM 🇨🇴 Caracas 8 PM 🇻🇪 Quito 7 PM 🇪🇨 La Paz 8 PM 🇧🇴 Ciudad de México 7 PM 🇲🇽 La Habana 8 PM 🇨🇺 Nueva York 8 PM 🇺🇸 Miami 8 PM 🇺🇸 Los Ángeles 5 PM 🇺🇸 Londres 1 AM (+ 1 día) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Madrid 2 AM (+ 1 día) 🇪🇸 Paris 2 AM (+ 1 día) 🇫🇷 Roma 2 AM (+ 1 día) 🇮🇹 Tel Aviv 3 AM (+ 1 día) 🇮🇱 Berlín 2 AM (+1 día) 🇩🇪 Ereván 4 AM (+1 día) 🇦🇲 Ottawa 8 PM 🇨🇦 Georgetown 8 PM 🇬🇾 Ciudad de Panamá 7 PM 🇵🇦 San José 6 PM 🇨🇷 Managua 6 PM 🇳🇮 Tegucigalpa 6 PM 🇭🇳 San Salvador 6 PM 🇸🇻 Kingston 7 PM 🇯🇲 . . . . . . . . . . .