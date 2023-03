FMS Internacional: Valles-T, la experiencia y trayectoria del freestyle colombiano

Valles-T, lleva más de una década en el freestyle. Hoy es el máximo representante en Colombia de esta práctica. Foto: Cortesía Urban Roosters

Valles-T es el máximo representante del freestyle colombiano a nivel internacional. Su trayectoria de más de una década está respaldada por diversos campeonatos nacionales y excelentes papeles internacionales, con los cuales se ha consagrado como el freestyler más querido del país y uno de los más completos.

Se ha enfrentado a los mejores freestylers de habla hispana como Chuty, Aczino, Wos y Bnet, a quienes ha logrado enfrentar con sus mejores herramientas: el flow versátil que lo acompaña, su agilidad mental y la capacidad para argumentar. A FMS Internacional, el robot llega con el campeonato de FMS Colombia en la mano, en donde demostró la mayor constancia y profesionalidad de su freestyle.

El Espectador habló con él acerca de sus inicios, la profesionalización del freestyle, sus sentimientos a días de la gran final en Bogotá y de su posible pausa a las batallas de rap.

¿Qué sensaciones tiene a días de la FMS Internacional?

Bien, esperando el momento. Ansioso, pero también motivado porque va a ser en casa. Es una sensación bonita poder jugar de local.

¿Hay presión por ser parte de los anfitriones?

No, yo ya estoy más tranquilo con eso. He tratado de pensarlo desde otro ángulo. Todo el entrenamiento ya se vio. Entonces, esto ya es una fiesta extra y me la voy a disfrutar. Me voy a divertir, más que presionarme la cabeza. Pienso más en los pros que en los contra de todo esto.

¿Cuáles son esos tipos de beneficios que ve con la FMS Internacional?

En que el país tenga una aceptación más clara de lo que es el formato y de lo que es una liga profesional. También de lo que es un freestyler y de lo que es un rapero. Esto sirve para que se empiece a percibir cómo funciona el freestyle dentro de la industria y que el público se dé cuenta de que hay que tener una educación en cuanto a comprar boletas y hacer que los proyectos sigan sobreviviendo. Sobre todo, para darles más puertas de trabajo a los demás freestylers que vienen detrás.

Entonces, eso me parece que es muy positivo y puede pasar con el formato de aquí. Colombia todavía está apenas disfrutándose esto a nivel internacional. Antes solo teníamos torneos nacionales y ahora una puerta se abre.

“Le gané a la vida” - Valles-T 🏆 pic.twitter.com/U2xNMInPDJ — FMS Colombia 🇨🇴 (@fmscolombia_) February 13, 2023

Colombia precisamente está agarrando, por así decirlo, esa cancha con la participación de grandes como ustedes. Hablando de la liga local, ¿qué significa ser el actual campeón?

Significó como una muestra de que si me disciplino y me enfocó, puedo hacer posible muchas cosas. Entonces, me gustó mucho porque fue un año de puros entrenamientos y dolores de cabeza, pero que a lo último se vio recompensado.

Es la prueba de que la disciplina te ayuda a grandes pasos. Así veo la primera edición de la FMS Colombia. Esta segunda versión que viene la veo más como que ahora sí vamos a divertirnos estando por todo el país rapeando en esta tabla de la FMS, pero sin tanta presión como la primera.

En la primera tenía la presión de que no podía dejar que el título quedara en manos de un contrincante que tal vez no representa la misma historia que yo. Siento que así debía quedar este título, pero también es una forma de ver la FMS que viene esta nueva temporada, como una más fresca.

Esas finales fueron bastante apretadas. Tocando ese tema de su historia, con la experiencia que tiene, ¿Qué piensa del freestyle en Colombia?

En el país apenas se están adaptándose al formato y se están enterando de que es algo profesional, serio y de dedicación. A Colombia la veo apenas preparándose para entrar ahí en ese trance. Y a las grandes marcas de también apenas están entrando a darse cuenta de todo esto. Yo creo que hay un buen momento, pero que lo mejor está por empezar a nivel comercial, competitivo y evolutivo.

¿Cómo ve la profesionalización del freestyle en el país? ¿Es posible vivir de esto?

Sí, se puede, pero hay que disciplinarse. Eso es lo más importante. Créame que últimamente en cualquier tipo de trabajo, la gente ya no quiere trabajar. Lo he descubierto en mi día a día. Uno consigue a alguien para un trabajo de tal cosa y entonces es rogarle al trabajador para que por fin acepte el trabajo y si lo aceptó, es rogarle para que por fin lo termine y lo culmine como prometió.

Entonces siento que si hablamos del freestyle, va a pasar lo mismo. No se va a profesionalizar el que no se esfuerce, el que no se discipline, el que no madrugue y el que no se ponga más pilo con sus contratos, como con sus negocios.

No es lo mismo entrar a una liga, a estar todavía en luchándose un ascenso. Son dos formas de ser profesional, pero una vez estés en una ya tienes que saber cómo manejar la otra.

Nunca es mal momento para recordar esta gran final entre Bnet 🇪🇸 y Valles-T 🇨🇴, fue en la Red Bull Batalla Internacional España 🇪🇸 2019.



¿Para ti entra en las mejores finales de Red Bull? Comenta tu Top 3 👇 pic.twitter.com/8Bh0iPvO3O — Info Freestyle (@InfoFreestyle2) January 15, 2022

Eso depende de los freestylers. Sí, se puede, yo lo he logrado, pero no lo hice de la noche a la mañana ni porque ahorita el freestyle está de moda. Yo vengo luchando en esto desde el 2012 y ya estamos aquí en el 2023.

Obviamente, hay una ventaja entre los que apenas se dieron cuenta de que el freestyle existe hace dos años y los que están rapeando hace rato. Hay una gran diferencia, pero no es porque no haya oportunidad para todos, sino porque tienen que vivirse su proceso.

Sin embargo, ya está muy fácil profesionalizarse. Cuando yo empecé no estaba la posibilidad, pero se fueron dando las cosas y ahora sí hay un camino marcado para profesionalizarse, ya es decisión de cada uno.

Sus inicios también estuvieron marcados por guerrearla en las plazas y en los buses, buscando el sustento de su familia a través del freestyle. ¿Qué escenario es el más difícil?

Todos los escenarios tienen su dificultad. La vida como un escenario es difícil, pero todo sigue teniendo su dificultad. El hecho de que yo haya salido de los buses no significa que ahora no tenga responsabilidades por las cuales preocuparme y seguir enfocado. Entonces, siempre va a existir una dificultad.

Es diferente, con proporciones bíblicas, estar en un bus ganándose el día a día, a estar en una tarima como la FMS Internacional. Sea como sea, hay que luchársela y el hecho de estar en un escenario, no significa que eres menos del que está en otro.

Yo siempre pensaba que yo tenía las mismas capacidades del hombre más millonario del mundo: dos pies, dos manos y que quiero echar para adelante. Entonces, es dependiendo como se visione uno. Si también se va a martirizar y se va a poner como la víctima, pues todo el tiempo la va a sentir fatal. Todo el tiempo la va a vivir pesado.

Todo esto también es un tema muy social y el Hip Hop tiene mucho de eso. Algo muy bueno fue la inclusión de Chang de Venezuela en la FMS Colombia. Esto también representa lo que vivimos con la migración venezolana en el país. ¿Cómo ves este tema de abrirle la puerta a raperos de otras nacionalidades en Colombia?

Realmente yo fui uno de los que apoyó la idea y de los que dijo que debería ser así. Si en nuestro día a día estamos llenos de nuestros compañeros venezolanos por todos lados, ¿por qué no tener una liga donde ellos puedan participar?

Esa es la realidad. Yo fui uno de los primeros que apoyó la idea de que sí se debería hacer el equipo tricolor. Ya que los de Perú no hicieron lo mismo. Ellos sí dijeron que los participantes tenían que ser de Perú solamente y cerraron las puertas al Caribe.

No sé hasta qué punto puedo decir que está mal hecho, porque si uno quiere su espacio. Sin embargo, nunca está mal compartir. Yo creo que ya compartimos un año con Venezuela. Sería bonito que ya tengan la oportunidad de tener su propia liga y dejar la FMS Colombia también para la camada colombiana, que está aquí también guerreandosela, creciendo y multiplicándose.

Alguna vez dijiste, de algún modo, que te sentías un poco abrumado de estar haciendo un freestyle tirándole a otra persona y que te gustaba más un estilo creativo o libre. ¿Alguna vez has contemplado darle una pausa a estas batallas?

Justamente ahora salió una nueva que se llama Leyendas del Freestyle en Chile. No es algo con insultos, sino realmente improvisando. Entonces, me parece muy chévere. Si en algún momento, espero que sí, llegan a tomar más potencia estas batallas, yo me pasaría netamente a estas competiciones.

No para estar atacando a un contrincante, sino para ver quién improvisa mejor, quién rapea mejor o quién domina una temática o una instrumental mejor. Yo me pasaría de una, de cabeza. No lo pensaría dos veces. Incluso voy a buscar a esta gente que está organizando la batalla para poder participar. Ojalá me acepten.

Una vez te encontraste un parlante en el Jardín Botánico de Medellín y con tu hermano empezaste a escuchar rap. Hoy, siendo uno de los mejores de Latinoamérica en el freestyle, ¿cómo recuerdas ese momento?

Siempre que se me vienen esos momentos, yo los recuerdo con mucho orgullo. Siempre pienso en voz alta. A veces cuento historias que ni yo mismo me acordaba. Me dejó desahogar con una historia hablando con mi pareja y llegamos a punto de recordar con orgullo.

En estos días paré en una bomba a echarle gasolina al carro y la de la bomba nos dijo:

- ¿Te imaginaste tanto ello?

Yo quedé como en shock.

- Te conozco desde los buses, ¿te imaginaste tanto?, me dijo.

Eso fue como una mezcla de sentimientos. Unas ganitas de llorar porque al fin de cuentas, pues que una persona se sienta representada con tu historia, tu vida, tu trabajo o tu profesión y sea una persona guerrera, porque no me lo dice cualquier persona, me lo está diciendo una mujer guerrera trabajando en una bomba de gasolina. Entonces, siempre tengo algún recuerdo de mi pasado en mis inicios con mucho orgullo.

Para finalizar, hay una barra de Kase. O que dice que “Somos el tiempo que nos queda”. Para tí, ¿qué te queda por hacer en el tiempo que te queda?

A mí me encantaría estar con todas las personas que amo en una aurora boreal. Poder estar ahí con mi mamá, mi hija, mi sobrina, mi novia. Mi familia es muy cortita, pero con ese puñado de cinco personas yo sería feliz en una aurora boreal.

