"Follow", la nueva canción de Karol G y Anuel AA

Redacción música

La colombiana Karol G regresa con su primer lanzamiento del año titulado “Follow”, una canción que realizó junto a su pareja Anuel AA. La pareja, que dirigió y produjo el video, grabó la canción en Miami durante la cuarentena.

“Estando en casa no podíamos dejar de hacer música. Así que pensando en nuestros fans trabajamos en algo juntos, queríamos darles una canción que fuera cool, fresh y un video que refleja cómo superamos la realidad que estamos pasando todos actualmente”, manifestó Karol G.

"Pasa' como que no me ha' visto (No)

Yo me hago el loco, yo no insisto (Eh)

Pero te como cuando necesito

Tú sabe' que tengo el truquito (El truquito)

Da risa cómo disimulas (-mulas)

Porque ya te vi desnuda

Un secreto entre secreto con Dios

Nadie se imagina todo lo que sé yo, yeh".

El video muestra la vida cotidiana de la pareja: cómo se comportan cuando están solos, cómo es su casa por dentro, los regalos que se han obsequiados y los premios que han ganado. Es una ventana exclusiva a su relación.

El lanzamiento de "Follow" llega tras el increíble éxito que tuvo Karol G con "Tusa", su colaboración con Nicki Minaj. La canción alcanzó el puesto #3 en la lista global de Spotify, tiene casi 750 millones de visitas en YouTube, debutó en la posición #1 en la lista de canciones de Billboard Hot Latin Songs, lo que la convierte en la primera colaboración femenina en alcanzar este puesto y continúa escalando en la lista de Billboard Hot 100.

“Follow” también es la canción que sigue a los dos éxitos anteriores de Karol G y Anuel AA, “Culpables” y “Secreto”.