Frankey Music y su mezcla de sonidos urbanos

Cartagena fue la ciudad que vio nacer a Frankey, un hombre talentoso y con una gran pasión por la música urbana, el rap y el afrobeat. Compositor y cantante, Frankey se dio a conocer en lo que él considera “la cuna de músicos, cantantes y artistas de todos los géneros”. Creció en una casa influenciada por los sonidos africanos y la salsa que le compartió su padre, dos elementos claves que lo llevarían a consolidar su proyecto musical.

Su familia lo apoyó en la difícil tarea de entrar a la industria, y mientras crecía, descubrió una pasión que también lo llenaba: el freestyle, un género que poco a poco fue incorporando. “Me causó curiosidad unir el freestyle y la música urbana, que decidí empezar a experimentarla, y realmente nunca me desesperé por hacer música para pegar enseguida, sino que me tomé mi tiempo para crecer tanto artística como musicalmente, y para crear mi personaje... pero luego me di cuenta de que ya estaba creado a medida que fui creciendo y aprendiendo”, comenta Frankey, quien será parte del próximo capítulo de El Espectador Sessions este jueves a las 7:00 p.m.

Entre las pasiones que la música trajo a su vida, la composición fue algo que también construyó con el tiempo. Frankey recuerda con gran cariño la época en la que trabajó en un estudio de un amigo muy cercano, adonde llegaban varios artistas que estaban empezando a fortalecer su proyecto musical, pero muchas veces tenían las letras de sus canciones incompletas. Él les ayudaba a construir algunas composiciones, aprendió poco a poco sobre el proceso de escribir música, y con el tiempo se dedicó a sus líricas. “Luego empecé a escribir lo que yo mismo cantaba y fui creciendo más. Debo decir que creo mucho en los equipos, porque muchas veces no compongo música yo solo, sino que escucho las ideas de otros colegas que se suman a ese proceso”, comenta Frankey.

Comparando su música con los sabores más característicos del Caribe colombiano, Frankey dice que sus sonidos saben a frutas tropicales y cebiche de camarón… siente que lleva a todas partes la esencia de su tierra, y que su misión en la música es expandir a lo largo y ancho del mundo todos esos colores, olores y sonidos que vienen de Cartagena y habitan en su corazón. Aunque ama su casa, el artista lanzó hace poco una canción dedicada a otro lugar del mundo, una ciudad a miles de kilómetros que lo enamoró por completo: Shanghái.

“Fue una canción que empezó con una pista de Luigi Jiménez, que es una de las personas que han creído en mi talento. Con un equipo de compositores y productores, fuimos puliendo la canción, que es una experiencia total porque su intención es contar una historia”, revela Frankey. “En el mundo hay mucha gente que viaja, y en ese viaje conoce a alguien especial que lo hace volver a ese lugar. En este caso, yo quise volver a Shanghái y dedicar esta canción a esas personas que conocí y que son inolvidables”, concluye.

Con Mambako Music como productora oficial, el artista ha ido evolucionando con su música a lo largo de los años implementando sonidos urbanos y colaborando con artistas locales como Chary Valencia. La acogida en su ciudad y los alrededores fue tan positiva, que Frankey fue uno de los seleccionados para participar en el concurso realizado por BudX Records, que busca impulsar a las jóvenes promesas de géneros musicales como hip hop, reguetón, trap, soul, R&B, dance hall y dembow.

“La experiencia con BudX ha sido muy bonita y enriquecedora. Soy un hombre soñador que cree en lo que hace. Cuando vi la oportunidad decidí lanzarme, y me di cuenta de que hay mucha gente apoyando la movida musical en el país. Para mí fue una alegría inmensa cuando vi que estaba dentro de los seleccionados”, dice Frankey, quien gracias a esta convocatoria pudo impulsar su proyecto musical un poco más.

Ahora, el artista se dedica a su próximo álbum, que será dedicado al afrobeat, ritmo que trabaja desde hace un tiempo y lo apasiona, sin dejar a un lado el reguetón, con sencillos como “Diabla”, “Como quieras” y “Rosé”.