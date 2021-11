Freddie Mercury a 30 años de su muerte estos son algunos videos para recordarlo

Freddie Mercury se ganó con su música el título de leyenda del rock. 30 años después de su muerte, su legado sigue vivo y sus canciones no pierden vigencia. Este artista fue el creador de la banda Queen junto al guitarrista Brian May y desde entonces enamoraron al público. Su destreza vocal y la majestuosidad de sus presentaciones fueron claves para lograr un puesto que muchos otros quisieran tener.

Su verdadero nombre es Farrokh Bulsara (Freddie Mercury) y nació en la isla de Zanzíbar, lo que hoy se demonina Tanzania.

(Le recpmendamos: “Toy”, álbum sepultado de David Bowie, se lanzará 20 años después)

Aquí le presentamos algunos videos para recordarlo:

Bohemian Rhapsody: este sencillo salió a la venta el 31 de octubre de 1975 y fue el primero de la lista del disco “A night at the Opera”. El single se mantuvo cerca de 18 meses en las listas de radio y ha sidoescogida como una de las mejores de todos los tiempos.

Queen – Bohemian Rhapsody (Official Video Remastered)

I want to be freak: fue un video dirigido por uno de los colaboradores habituales de la banda. En este se representa un contraste entre una vida desordenada por el placer y la lujuria, después de haberse liberado de una relación tormentosa.

Queen - I Want to Break Free (Official Lyric Video)

We Will Rock You:

El video fue grabado en el patio trasero de la casa del baterista Roger Taylor. Parte de la letra dice “Todos aplaudan con el ritmo y canten “¡vamos a rockear!”. Salió en 1977 como parte del álbum “News of the world”.

(Le puede interesar: Flamenco, diversidad e inclusión en la programación 2022 del Teatro Mayor)

Queen - We Will Rock You (Official Video)

We Are the Champions: se trata de una canción compuesta por el mismo Freddie Mercury. Muy diferente al resto, esta se caracterizó por ser una balada que ha llegado a ser himno de diferentes eventos deportivos. Fue parte del sencillo de doble lado “We will rock you / We are the champions. Su lanzamiento fue en 1977 y desde entonces se cantó en todas las giras de la banda.

Queen - We Are The Champions (Official Video)

Love of my live: el himno de amor, que Mercury le compuso a su amada Mary Austin, a aquien le propuso matrimonio, pero finalmente no pudo casarse con ella. Sin embargo, él llegó a considerarla su esposa legítima y le dejó casi toda su fortuna a ella. A pesar de que le confesó que era gay, esta nunca lo dejó solo y se volvió desde ese entonces su mejor amiga.