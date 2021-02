Fumaratto y la exploración de la guaracha electrónica

El artista nacido en Medellín ha sido reconocido como uno de los mejores Dj de Colombia. Ahora tiene el sueño de conquistar al mundo con su próximo álbum, “Orígenes”.

¿Quién es Fumaratto Ferroso?

Un apasionado por la música, que más que tocarla trabaja por sentirla y vivirla. Además, soy un creativo y un explorador de nuevos ritmos. Por eso, me gusta experimentar con diversos instrumentos.

Algos cantantes desean solo figurar, ¿qué hace que su proyecto sea diferente?

Mi proyecto es diferente porque más que figurar, me ha interesado crear una comunidad que se sienta identificada con lo que hago, que sienta, al igual que yo, amor y pasión por la música.

¿Cuáles son los grandes obstáculos, aparte de esta situación de la pandemia, por los que tienen que pasar los artistas?

Las redes han sido un automóvil que nos ha facilitado, en gran medida, darnos a conocer como artistas. No es fácil, pero esto ha permitido hacerlo de una forma mas didáctica y breve. Sin embargo, nuestra vida está expuesta a todo tipo de criticas, que pueden ser muy fuertes y llegar a afectarnos profesional y personalmente. No obstante, nos hemos fortalecido con el tiempo.

Lo han definido como líder en guaracha y ha sido reconocido como el mejor Dj en Colombia, ¿qué piensa al respecto?

Ha sido un trabajo de muchos años, mucho esfuerzo y sacrificio de muchas cosas. Ser el pionero o uno de los pioneros en este genero me deja con gran satisfacción. Se trata de un punto muy alto que me reta a seguir dando lo mejor y no bajar la guardia. Me toca dejarla toda en el escenario... y darme a conocer en todos los rincones del mundo, esa es mi motivación más grande.

¿Por qué ha logrado más reconocimiento en el exterior que en su propio país?

Mi país ha acogido el género de una forma increíble desde niños hasta gente adulta, lo que ha generado una comunidad que se identifica y siente mi música como yo la siento. De la misma manera, ha sido una sorpresa grande para mí ver que mis canciones han llegado a muchos rincones del mundo, llevándome a querer más y a exhibir mi labor.

¿Cuál es su mensaje para las nuevas generaciones de músicos?

La constancia, la dedicación, la pasión y el amor son los principios fundamentales para llegar a la cima. El trabajo diario, el esfuerzo y la motivación han sido claves para llegar a donde he llegado en el ámbito artístico.

¿Qué viene ahora para Fumaratto?

Por lo pronto puedo decir que lanzaré el álbum Orígenes, que cuenta con colaboraciones de artistas reconocidos. Además, tendré nuevos videos e historias para contar. A largo plazo esperamos llevar la guaracha en vivo por distintos países y con nuevos talentos que se suman a este género.