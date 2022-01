Gabriel Pagán, esencia tropical

Gabriel Pagán se posiciona como uno de los nuevos exponentes de la escena tropical, consolidando su sonido y estilo propio./ Cortesía

¿Cómo recuerda sus inicios en la música?

El proceso de meterme de lleno profesionalmente en el mundo de la música fue, sobre todo, de una búsqueda personal, de conceptos y sonidos, de identidad... Poco a poco me fui identificando con mis raíces tropicales, con las fusiones que hago, que son medio merengue con otros sonidos urbanos. Hice clic con este tipo de música y a partir de ahí he ido desarrollando mi proyecto musical, consolidando mi mercado y viendo, poco a poco, los resultados.

En 2014 inició su carrera como cantante. ¿Cuál ha sido el momento más duro que ha tenido que vivir hasta ahora en la industria musical?

Siento que las carreras, en general, son como una montaña rusa, tanto a nivel emocional como personal. Nuestra responsabilidad como artistas es mantenernos fuertes en las altas, en las bajas, en las medias; pero, sin duda, uno de los momentos más complicados para mí fue la pandemia. Hubo muchos cambios repentinos, el encierro, el no saber qué iba a pasar, estábamos llenos de incertidumbre. La música siempre fluye, las canciones siempre nacen y traté de ver esa situación como una oportunidad para hacer algo distinto, para reinventarme y hacer cosas mucho más interesantes.

¿Cómo fue para usted el tema de hacer música en medio del encierro?

Fue fuerte, veníamos cerrando una gira y teníamos muchas fechas que se suspendieron, se cancelaron o se pospusieron. Me dio tiempo para hacer un álbum completo, que es Made in RD, un proyecto totalmente orgánico, fresco, real y auténtico. Fue un momento para conectar conmigo mismo y buscar algo distinto. Me hacía falta eso.

¿De qué manera siente que su público ha recibido “Made in RD”?

Ha sido muy bien recibido, independientemente de que el tema de la pandemia nos haya limitado tanto por el hecho de no poder dar conciertos en vivo, a nivel digital el proyecto ha crecido mucho, la gente lo sigue acogiendo, el feedback es siempre muy positivo. Creo que es algo bueno que tiene la música, que siempre encuentra una forma de conectar con quien se identifica.

¿Usted compuso todas las canciones de este disco?

La mayoría. La composición es algo con lo que se nace, es como cuando tú tienes la necesidad de hablar o de comunicar algo. Así es componer. Cualquier cosa que me toque o me identifique es una excusa para escribir.

También es productor. ¿Cómo equilibra entre hacer música y producirla?

Son procesos completamente diferentes. Como productor, uno tiene que saber muy bien para quién va a trabajar, porque la producción es saber escuchar, identificar, palpar y armar una pieza en base a la persona que la vaya a interpretar. Mientras que cuando compongo es un trabajo mucho más personal, si lo hago para otras personas debo entrar en su mundo para entender qué funciona y qué no. Debo ponerme en los zapatos de la persona.

El merengue es un género muy popular en República Dominicana. ¿Qué tan complicado es para un artista involucrarse en ese mundo?

Si tú tienes tu identidad marcada, independientemente del género que hagas, siempre vas a trascender, no importa cuántos exponentes más estén incursionando en lo mismo. Es un tema de tener esencia, y de proponer algo distinto a lo que ya hay.

¿En qué proyecto está trabajando?

Vengo con un EP. El primer sencillo sale el próximo mes. También voy a lanzar un disco de duetos a final de año. Está muy avanzado este proyecto. Tengo muchos conciertos; afortunadamente, también voy a estrenar varios videos. Hice parte de algunos proyectos actorales. Siempre me estoy moviendo entre varios trabajos en los que tengo la fortuna de poder participar.

¿Qué traerá su próximo EP?

Es un proyecto fusión, claramente sin perder las raíces tropicales y lo que me identifica como artista, y está un poco más atinado a poder identificarse con otros mercados, otras culturas. Es menos temático, un poco más generalizado y siempre manteniendo mi esencia. Va a tener de cinco a seis canciones, y está bien interesante, porque llevo un rato trabajándolo.