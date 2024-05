“Gaga Chromatica Ball”, la película concierto de Lady Gaga ya tiene fecha de estreno

El documental es el primer largometraje dirigido por la propia Gaga. Foto: Cortesía Max

La cantante y actriz Lady Gaga lanzará su película concierto, “Gaga Chromatica Ball”, filmada durante uno de esos espectáculos y dirigida por ella misma, en la plataforma Max. La artista debuta al frente de un largometraje tras dirigir varios de sus propios videoclips.

Esta película musical recoge las grabaciones de su concierto en el Dodger Stadium de Los Ángeles del 10 de septiembre de 2022. Esta actuación se ha consagrado como una de las mejores de la artista. La grabación ofrece grandes momentos, desde números de piano a coreografías, todo ello sumado con pirotecnia y una serie de icónicos cambios de vestuario propios del particularísimo sello personal de Lady Gaga.

Esta película documental, que se estrena el 25 de mayo en Max, cuenta con algunos de los temas más reconocidos de la cantante como “Stupid Love”, “Bad Romance”, “Just Dance”, “Poker Face”, “Rain On Me” o “Shallow”.

“Lady Gaga es toda una potencia. Es una artista única que nunca se contiene, y Gaga Chromatica Ball pone de manifiesto su interminable lista de talentos. Estamos encantados de volver a colaborar con ella en este impresionante concierto especial”, destaca Nina Rosenstein, vicepresidenta ejecutiva de Max Programming, Late Night & Specials, en un comunicado remitido por Max.

“Pasé innumerables horas en la sala de edición dando vida a mi visión de esta película. Es mi regalo para ti: dirigido, producido y creado por mí, junto con algunas de las personas más talentosas y creativas del mundo”, escribió la artista en una publicación de Instagram.

Lady Gaga y el cine

Gaga no solo se ha convertido en una de las artistas más influyentes del panorama musical, sino que su debut en el mundo del cine no ha dejado indiferente a nadie. Y es que los premios de Gaga no se limitan a lo musical, con los 13 Grammys que ha logrado a lo largo de su carrera.

La cantante consiguió una nominación al Óscar a mejor actriz por su actuación en “Ha nacido una estrella”, cinta que protagonizó junto a Bradley Cooper. Aunque Gaga no consiguió alzarse con la estatuilla, sí venció en la categoría de mejor canción por “Shallow”, tema central de la película.

La artista sigue inmersa tanto en la música como en la interpretación y el próximo mes de octubre Gaga estará en la cinta “Joker: Folie à Deux”. En esta secuela de la cinta de 2019 ,protagonizada por Joaquin Phoenix, que volverá a estar dirigida por Todd Phillips, Lady Gaga encarnará a Harley Quinn, el gran amor del villano de DC.

El álbum “Chromatica” consiguió batir récords para la artista. El sencillo “Rain on Me”, junto a Ariana Grande marcó el debut más grande de Spotify en 2020, alcanzando el número uno en las listas mundiales y de Spotify, primero en las listas de iTunes en 29 países y primero en la lista global de Apple durante su lanzamiento. También estableció el récord para el mayor volumen de streamings un solo día de una colaboración exclusivamente femenina en la historia de Spotify.

La gira “Chromatica Ball” consiguió vender más de 800.000 entradas en todo el mundo, recaudando más de US$112 millones . Además, el debut del álbum en 2020 se saldó con más de 274.000 unidades vendidas en Estados Unidos y 53.000 copias en Reino Unido.

El documental “Gaga Chromatica Ball” está producida y dirigida por la propia Gaga. La producción ejecutiva de la película concierto corre a cargo de Bobby Campbell, Arthur Fogel, John Janick y Steve Berman. Kerry Asmussen es el codirector del proyecto.