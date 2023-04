“Gasolina”, de Daddy Yankee, fue incluida en lista del Congreso de Estados Unidos

Es la primera vez que una canción de este género urbano integra el listado del Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso. Foto: Agencia EFE

Cada año el Congreso de Estados Unidos publica un lista llamada Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso, en la que incluye 25 canciones, que definen como “tesoros de audio dignos de preservación para todos los tiempos en función de su importancia cultural, histórica o estética en el patrimonio sonoro grabado de la nación”.

“Gasolina” se lanzó con el álbum Barrio Fino, en 2004, sigue haciendo historia, puesto que es el primer reguetón incluido en el listado. Anteriormente, fue la primera en el género en ganar un premio en los Grammys Latinos, el álbum debutó como número 1 en la lista de los Billboard y fue incluido entre los mejores 500 álbumes de la historia en el lista de la revista Rolling Stone.

El puertorriqueño, que está a punto de cerrar su gira de despedida, reaccionó a través de sus redes sociales: “es algo que jamás soñé. Y lo más bonito es que fue en español. Cuando haces las cosas con amor, pasión, determinación y disciplina y a todo eso le sumas el apoyo de toda mi gente linda durante más de tres décadas todo lo que sueñas puede ser posible”.

¿Qué otras canciones incluye el listado?

Otro de los géneros que por primera vez integra la lista es el mariachi mexicano con el álbum “The Very First Mariachi Recordings” de Cuarteto Coculense (1908-1909). También llama la atención que la selección integre al compositor de la banda sonora de un videojuego. Se trata de Koji Kondo, que en 1985 compuso Super Mario Bros.

Otro de los debutantes en la lista es la rapera Queen Latifah, quien en 1989 lanzó el disco “All Hail the Queen”, abriéndose paso como figura femenina en el género. Otra mujer que ingresa por primera vez es Mariah Carey con la canción “All I Want for Christmas Is You”, lanzada en 1994. Años antes, en 1984, Madonna lanzó el exitoso álbum“Like a Virgin”, que también pertenece a este listado.

El rock y el folk no pueden faltar en esta recopilación, que integra a otros grandes artistas como John Lennon con la canción “Imagine” de 1971, la banda Led Zeppelin con “Stairway to Heaven” de 1971 y The Police con “Synchronicity” de 1983.

