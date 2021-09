Gema Corredera de concierto en Colombia

Hablar de Gema Corredera es hacer mención de una de las grandes vocalistas de la música cubana contemporánea. Su sonido ha estado influenciado por sus raíces cubanas, la canción brasileña, la ópera y el flamenco, así como incorporaciones de jazz fusionados con rumba cubana, el son y el bolero. Este último, ha sido la base de mucho de sus discos, Tanto que ha llegado a afirmar que “el bolero no tiene fecha de caducidad”.

(Le recomendamos: “Canta y no llores”, una antología de música ranchera y española)

Despúes de su gran éxito con el dúo Gema y Pavel, Gema se consagra como solista con sus deslumbrantes proyectos “Derramando Luz”, el cual fue nominado a un premio Cubadisco en 2013 y “Feeling Marta”, ganador del premio Cubadisco 2016 y destacado por La Razón en México entre los mejores 25 discos cubanos del 2015, mientras que la revista Cubaencuentro lo catalogó entre los 10 mejores discos cubanos de 2015 y 2016.

Es este mismo sonido el que la trae de vuelta a Colombia, después de varios años, cuando estuvo en una feria de las flores de Medellín. Nunca antes había cantado en suelo bogotano. Sus expectativas son altas para el concierto del Teatro Colsubsidio como parte de la temporada de boleros.

¿Qué puede contar sobre este concierto?

Este espectáculo lo he diseñado especialmente para este festival. Elegimos ese repertorio que tuviera canciones, boleros emblemáticos de siempre que toda la gente conoce, que se pudieran conectar con ese mundo. Los boleros que yo he popularizado, todos los clásicos los he pasado por un tamiz distinto para hacerlo mucho más divertido y mucho más lúdico y así podamos interactuar y cantar juntos con el público con partes como “quizás, quizás”- canta.

Cantará canciones como “Ciego amor”, y “Palabras”, ¿qué otras harán parte de este repertorio?

Hay muchos que me han escrito esperando un concierto con mi repertorio habitual, pero ese espectáculo es centrado en el mundo del bolero. Tengo preparado los boleros que escribió mi madre musical Marta Valdés, a quien conocí desde muy pequeña. Mi profesora de guitarra me enseñó dos boleros de ella, quien era una mujer ya consagrada de la música de Cuba y yo era una niña de 13 o 14 años. Cuándo Marta me escuchó cantar enseguida me invitó a un concierto suyo con grandes cantantes como Elena Burke, su madre que es una de las más grandes cantantes que ha dado Cuba y con Miriam Ramos que es una excelente intérprete. Desde entonces el repertorio de Marta ha estado en mi atril y finalmente en el año 2015 pude dedicarle un disco completo a su obra con “Filling Martha”.

No sólo voy a tener esos boleros, voy a tener también canciones del maestro Armando Manzanero, canciones que hemos hecho a voz y piano y dos canciones que voy a hacer con la guitarra como el bolero que dice “...inútilmente te venero, aunque nunca besar pueda tu boca”.

(Le puede interesar: Maná colabora en su sencillo “El reloj cucú” junto a Mabel)

¿Qué hace que el bolero no tenga fecha de caducidad?

Creo que hay dos cosas, una además causa y es que tengamos la capacidad de sentir amor y tengamos el miedo a perderlo, eso ya es un torrente de fuerza suficiente para que el bolero siga existiendo y con esto me refiero al bolero antiguo, con esas canciones que uno dice que son del año tal y todavía la gente la sigue cantando porque ese sentimiento va a durar hasta que existan los seres humanos.

La otra es que los artistas sientan la necesidad de decir las cosas y de hablar del amor de una forma más poética y no de una manera más coloquial que es la que da origen a la música más bailable. Hay un momento en el que todos los seres humanos queremos expresarnos, puede ser sobre el amor, nuestra propia vida o nuestros sueños. Hay que vivir el momento feliz.

¿Cuáles son la expectativas del concierto en Colombia?

Primero el encuentro con el público de Bogotá y luego que este sea el primero de muchos conciertos en Colombia y que vengan muchos más para compartir con el público. Estoy convencida que con el amor y la pasión con la que vamos a hacer este espectáculo, la gente se va a conectar muchísimo.