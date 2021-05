Gian Marco lanza su nuevo álbum “Mandarina”

El disco, grabado durante la pandemia, contiene diez canciones que han sido producidas junto a Sebastian Krys con quien el artista ha trabajado en sencillos: “Te Mentiría”, “Lamento”, “Se me olvidó” o “Sentirme Vivo”.

Este 2021 Gian Marco presenta “Mandarina” su disco número 16 al cumplir 31 años de carrera musical sin interrupciones cosechando premios y reconocimientos en todo el continente y Europa, como tres Grammy Latino y haber creado algunos de los más grandes éxitos de las figuras más importantes de la música a nivel mundial. Cuenta con 1 millón de seguidores de oyentes en el mundo.

“Mandarina” fue creado casi en su totalidad durante los días de confinamiento y contiene diez canciones que han sido producidas junto a Sebastian Krys con quien Gian Marco forma una dupla de lujo creando números uno como Te Mentiría, Lamento, Se me olvidó o Sentirme Vivo. Ahora juntos nuevamente para dar vida este nuevo material.

El álbum contiene tres duetos: Empezar de Nuevo junto a Diego Torres lanzado en marzo del año pasado, “Así soy yo” con el argentino Coti y “Quédate hasta que amanezca” con la española Rozalen. Tres grandes músicos los que acompañan a Gian Marco para tres canciones con ritmos que se adecúan a sus personalidades, melódico y divertido con Diego Torres, toques de rock con Coti y más romántico acompañado de un charango con Rozalén.

“Este álbum es el resultado de mucha paciencia, serenidad y aprendizaje. Cada canción tiene su razón, su historia y su propio color. No me gusta etiquetar el estilo de mi música en los discos, mis canciones son eso…canciones. Agradecido de volver a trabajar con Sebastian Krys como productor. Gracias a él y a todos los músicos que participaron en la grabación, cada canción cobró vida propia. “Mandarina” es el resultado de un trabajo abrazado por un equipo increíble al que siempre estaré agradecido. Espero que lo disfruten”

Este nuevo disco llega acompañado de un sencillo y video que llevan el mismo nombre. Protagonizado por la peruana ex Miss Mundo 2004 y presentadora de televisión Maju Mantilla.

“Escribí esta canción en el charango. Siempre me gusta llevar un poco de mi tierra en las canciones aunque no me dedique al folclore. Rítmicamente me inspiré en el huaylas, un estilo de música del ande peruano. La canción es el coqueteo y el recibimiento del amor que llega a tu vida”, concluye el artista.