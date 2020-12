Los artistas se unen para sacar el primer sencillo y video en colaboración, la cual hará parte del octavo álbum del grupo estadounidense.

La artista Shakira se une junto a Black Eyed Peas, para presentar el video del nuevo single “Girl Like Me”. La canción hará parte del octavo álbum del grupo estadounidense que ha sido seis veces ganador del Grammy.

Shakira y Black Eyed Peas ofrecen una coreografía fresca, visualmente elegante y sorprendente. Esta puesta en escena marca la primera colaboración juntos. Al preparar el escenario para su llegada, el trío norteamericano aumentó la expectativa al anunciar el video en los Premios Billboard de la Música Latina, y cumplieron su promesa. “Girl Like Me” ya ha obtenido más de 12 millones de reproducciones. (Le recomendamos: Britney Spears publica la canción inédita “Swimming in the Stars”).

Shakira ha vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo y ha ganado numerosos premios, incluidos tres Grammy y Latin Grammy y varios World Music Awards, American Music Awards y Billboard Music Awards. Ella es la única artista de América del Sur que tiene una canción número uno en los EE. UU.

Por su parte, Black Eyed Peas obtuvo dos éxitos número uno en la radio latina de los Estados Unidos con “Mamacita” junto a Ozuna y J. Rey Soul y la canción “Ritmo (Bad Boys For Life)” con J Balvin. “Ritmo” se ha consolidada como la canción más reproducida y más vista de la banda, ya que acumuló 915 millones de transmisiones totales y 849 millones de visitas en YouTube, seguida de “Mamacita” con 380 millones de transmisiones totales y 257 millones de visitas en YouTube. (Le puede interesar: Bad Bunny es el artista más escuchado en Spotify).