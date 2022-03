Gloria Martínez, la mujer detrás de Goyo

Goyo explica que encontrar "Na na na" ha sido una excusa para conectarse con la gente y la música. / Cortesía: Paola España Comunicaciones Foto: Alessandro Martino

Ahora, cuando llega con este proyecto en solitario, “Na na na”, ¿qué va a pasar con ChocQuibTown?

Esta es una noticia que ha generado sentimientos encontrados, la mayoría son positivos y hay una parte de fans que me preguntan qué pasa y aprovecho para decirles que se trata de una etapa de solista que me había soñado por mucho tiempo, así que es una oportunidad de crecimiento. Gracias a Dios, se me da en este momento de mi vida y de mi carrera. Es abrirles un capítulo de Gloria y contarles quién está detrás de Goyo.

Siempre había querido conformar un camino musical independiente, ¿por qué ahora?

Encontrar “Na na na” es un proyecto que se ha convertido en la mejor excusa para conectarme con la gente, con la música, es mi objetivo, es lo que para mí es ser Goyo y es lo que quiero hacer en la música, encontrar canciones. Esta es una oportunidad que quería desde hace mucho tiempo, entrar al estudio, encontrar canciones sola, dirigiendo a los productores, trayendo esa vibra. El autodescubrimiento es infinito, pero la posibilidad de conectarme con la gente es lo que más me emociona y es una oportunidad que quiero aprovechar con mucho amor para contar mis historias desde la primera persona. Se siente muy diferente a estar en un grupo y ser solista.

Goyo - Na Na Na (Official Video)

El tema es un avance de su primer álbum, ¿qué podemos esperar de ese trabajo musical?

El álbum pasa de hacer una canción como “La noche”, del Joe Arroyo, a hacer una canción como “Antología”, de Shakira, o “Hasta mañana”, del General. Quiero poner a bailar a la gente con el ritmo exótico, porque invité a uno de los productores del Chocó que está dando de qué hablar con esos sonidos nuevos que vienen del Pacífico. Para mí es un orgullo poder incluirlos a ellos en este proyecto que abre las puertas para el ritmo del Pacífico. Hay mucho que les comparto, por ejemplo, en la parte de la moda tendré a Camila, que es una diseñadora colombiana. Trabajé mucho por incluir no solo quién es Gloria, sino también mucho de lo que me rodea. También hace parte el diseñador Diego Guarnizo, y Jorge Duque Vélez siempre está en mis proyectos, porque admiro mucho lo que hace y también sueña con romper barreras. Este es un álbum donde pude jugar, sentirme libre y creativa.

La moda es su forma de activismo...

La moda para mí no es algo banal, es arte. Mucha gente pone su vida e historia en piezas. Hace parte de mí, es como mi extensión creativa del arte. Si yo quiero protestar en un evento lo hago con moda. En una edición de los Grammy tuve la oportunidad de ponerme un vestuario en el que aparentemente no hablaba de aquello, pero lo decía todo. Me sirvió para hablar del paro en Colombia, de la situación que está viviendo el país. La gente que me sigue sabe que yo no tengo ningún tabú con eso. No creo que un artista se debe olvidar o hacernos de la “vista gorda”; por eso me involucro y lo representó con mucha tranquilidad.

¿Qué sonidos hacen parte de la construcción musical de “Na na na”?

“Na na na” es una canción híbrida urbana; sin embargo, tiene muchos sonidos de la marimba, sonidos futuristas, efectos del agua, fue algo que hicimos muy consciente con mi hermano, porque él le dio esos toques a la canción. Va más allá porque experimenta el afrofuturismo, no solamente como yo me visto sino también como suena.

Adicional, la canción será parte del documental para HBO Max “En letra de oro”, ¿Qué implica esto?

Estoy emocionada de tener un show que cuente la historia de mi familia. Me siento muy feliz de ver a mis tías en el documental, a mis sobrinas. Yo siempre trato de decir que cuando un artista abre su mundo no solo se trata de lo que yo quiera decir o de lo que yo pueda decir, sino de un contexto que me hace ser y pensar como lo hago. Es ver a mi cultura representada y traerles un sonido con el que yo crecí y con el que me siento feliz.

¿Identificarse con algunas mujeres le permite tener un enfoque al escribir las canciones?

Creo que hay muchas mujeres dentro del movimiento. La responsabilidad es individual. A mí me gusta hacer mi parte. Cuando yo hablo y toco un tema como este se abren puertas que, al menos, pongan en discusión la importancia de hablar de la representación, de cómo muchos jóvenes que llegan de las zonas rurales no tienen oportunidades, pero que con trabajo y disciplina, aunque cueste un poco más de tiempo, se puede lograr.

El año pasado fue su año. La vimos en varios proyectos en pro de la mujer, ¿qué proyectos quiere seguir con vista hacia la mujer?

Para mí, ser nombrada Leading Ladies of Entertainment fue como decirme debes hacer más, debes enfocarte en que tu compromiso y mensaje son importantes. Es un recordatorio. Para mí también es una apertura porque ser la primera afrolatina en recibir ese reconocimiento es como decirles a muchas otras que tienen una puerta abierta. El mensaje es seguir apoyando la música, a los artistas y a conocer el mundo de Goyo a través del documental En letras de oro.