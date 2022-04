Grammy 2022: Así fue el homenaje al baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins

Taylor Hawkins ha sido considerado el Mejor Baterista de Rock, según la revista británica de baterías Rhythm. Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Foto: Agencia AFP

La edición 2022 de los Grammy contó con el emotivo recuerdo a Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters recientemente fallecido. Además de un vídeo en homenaje al artista, que repasó en imágenes algunos de los momentos clave de su carrera, Billie Eilish tuvo un guiño con el músico norteamericano actuando con una camiseta en la que aparecía su rostro.

El pasado 25 de marzo, a pocas horas de la actuación de Foo Fighters en el Festival Estéreo Picnic de Bogotá, fue hallado sin vida el cuerpo de su batersta, Taylor Hawkins, en el hotel en el que se hospedaba la banda.

El grupo de Seattle tenía previsto actuar en la edición 2022 de los Grammy, pero, después de la trágica noticia, decidieron cancelar tanto esa como todas las actuaciones que tenían programadas.

La figura de Taylor Hawkins, sin embargo, estuvo muy presente en la gala que tuvo lugar en Las Vegas, y en la que Foo Fighters se llevaron tres Grammys, sumando así un total de quince en toda la historia del grupo. El comediante Trevor Noah, encargado de presentar el evento, aseguró en el momento en el que la banda debería estar subiendo al escenario para celebrar sus premios que “nuestros pensamientos están con la familia de Taylor, sus amigos, la familia de Foo Fighters y todos sus fans alrededor del mundo. Nos gustaría dedicar un momento para recordar a Taylor”.

A su discurso le siguieron una serie de fotografías del músico estadounidense con su banda mientras sonaba la canción ‘My hero’ de Foo Fighters, la cual estuvo precedida por un audio de Dave Grohl (líder y cantante del grupo) en el que decía: “es el mejor batería del mundo, lo queremos mucho”.

Antes de este tributo, Billie Eilish había interpretado su canción ‘Happier than ever’ ataviada con una camiseta negra en la que estaba serigrafiada la imagen de Taylor Hawkins. Y, después del homenaje, la figura del batería también apareció en la sección In memoriam de la gala, junto con la de otros nombres de la comunidad musical que fallecieron el pasado año.

Taylor Hawkins, fallecido a los cincuenta años, entró en Foo Fighters en 1997, y compartía formación con el mencionado cantante y exmiembro de Nirvana Dave Grohl, el bajista Nate Mendel, los guitarristas Pat Smear y Chris Shiflett y el pianista y organista Rami Jaffee. Con ellos lanzó el año pasado el último disco del grupo, ‘Medicine at Midnight’, y desde 2005 lideraba su propia banda, Taylor Hawkins and the Coattail Riders.