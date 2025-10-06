Guns N’ Roses en Bogotá: 1280 Almas reveló detalles del show que abrirá la noche

1280 Almas, banda bogotana de rock. Foto: Cortesía de la banda/Mava Villamizar

Cuando Guns N’ Roses suba al escenario del Vive Claro el próximo 7 de octubre, el rugido del público no será el primero en llenar el aire. Antes de que suene Welcome to the Jungle, los encargados de encender el nuevo escenario capitalino —con capacidad para 40.000 personas— serán los bogotanos 1280 Almas, una de las bandas más representativas del rock hecho en Colombia.

El anuncio sorprendió a muchos y, según cuenta Juan Carlos Rojas, bajista y productor del grupo, también a ellos mismos. “Fue raro porque sí es muy importante hacerlo y sabemos la magnitud del evento, pero hay una cantidad de cosas alrededor que son ajenas a la música, como la logística y el montaje. Usted sabe que casi siempre el grupo que abre tiene ciertas dudas entre el público”, comentó en charla con Vea y El espectador. Aun así, la banda se embarcó con entusiasmo en el reto: “Tocar con ellos es como decir que nosotros también tenemos ese baluarte de los años y de ser representativos en la cultura, y eso es lo más importante”.

El peso de una historia compartida

Para los integrantes de 1280 Almas, compartir escenario con Guns N’ Roses va más allá del honor que implica ser teloneros de una de las agrupaciones más icónicas del rock mundial. Es también un diálogo entre generaciones, una especie de círculo que se cierra.

“Guns N’ Roses tiene historia con Colombia y, sobre todo, con Bogotá”, recordó Rojas. “Está, por ejemplo, la legendaria noche de noviembre de 1992. Eso es mítico en el rock. Además, ese concierto fue pionero, porque en esa época no había shows de esa magnitud en Colombia. Que ellos hayan venido abrió un espacio, incluso sin proponérselo”.

Esa fecha, considerada uno de los momentos fundacionales para la escena de grandes conciertos en el país, marcó a toda una generación de músicos y oyentes. “Desde esa época, Guns N’ Roses se convirtió en parte de la banda sonora del rock, así como nosotros lo hemos sido aquí en Colombia. Entonces, si uno se devuelve en la historia, es increíble pensar que ahora vamos a estar abriéndoles. Quizá nos estamos graduando al fin”, añadió con humor.

Setlist de 1280 Almas para el concierto de Guns N’ Roses en Bogotá

El grupo, formado en 1992 y conocido por su energía combativa y su lírica urbana, prepara un show especial para esta ocasión. “Sentimos que vamos a reivindicar nuestra historia con el público. Hicimos un setlist para presentarnos, porque quizá muchos de los que estarán allí no están tan cerca del movimiento en el que hemos estado normalmente. Queremos hacernos visibles para ellos”, explicó Juan Carlos Rojas.

No se trata solo de sonar fuerte: 1280 Almas planea tender un puente entre su identidad local y el público que espera a Axl Rose, Slash y Duff McKagan. Su mezcla de punk, rock, ska y letras cargadas de ironía social los convierte en un contraste refrescante dentro de un espectáculo que celebra la nostalgia del hard rock clásico.

Y aunque los Guns N’ Roses no sean la influencia más directa en la historia del grupo, sí dejaron huellas. “Nos marcó Knockin’ on Heaven’s Door, ese cover de Bob Dylan. Se acerca a la idea de que el rock es protesta y denuncia. Esa rebeldía fue lo que los diferenció de otros grupos de glam de la época y les ganó tantos seguidores”, comentó el músico.

Entre Pixies y la independencia

Pese a la emoción que genera esta cita, Juan Carlos Rojas confiesa que no la considera el momento más importante de la carrera de las Almas. “Quizá no”, respondió sin titubeos, luego agregó: “Para nosotros, en lo personal, fue más importante tocar con Pixies. Aunque no fue tan multitudinario, somos muy fanáticos de ellos. Fue gracias a su música que aprendí a tocar bajo. Nos pagaron por tocar y ver a nuestro grupo favorito. Por gusto y emoción, Pixies está por encima; pero Guns N’ Roses es un hito mediático y de visibilidad”.

Esa sinceridad resume la filosofía del grupo: una trayectoria que ha preferido la coherencia artística a los reflectores efímeros.

El regreso de “Pueblo Alimaña”

En paralelo al concierto, 1280 Almas celebra otro hito: el reestreno de Pueblo Alimaña, su sexto álbum de estudio, lanzado originalmente en 2012 y ahora remezclado y remasterizado. “En ese momento había unas condiciones técnicas muy distintas. El máster final no daba fe de la importancia musical del trabajo, sobre todo en el aspecto percutivo. Siempre me quedó la espinita de que podía hacerlo mejor, y ahora se dio la posibilidad técnica para hacerlo”, contó Rojas, quien además de bajista es el productor del proyecto.

La nueva versión de este proyecto, según dijo a Carlos a Vea y El Espectador, rescata matices que se habían perdido: “El sonido original era demasiado cuidadoso, muy ceñido a las métricas de las máquinas. Pero una cosa es como oye la máquina y otra como oye uno. Se perdían las dinámicas del baterista de ese momento, Juan David Rubio. Ahora se rescata ese valor y el mestizaje que siempre hemos propuesto desde 1280 Almas”.

1280 Almas y la importancia de mirar atrás para seguir adelante

Lejos de ser un ejercicio nostálgico, esta revisión sonora ha servido al grupo para redescubrirse. “La obra no se acaba hasta que uno lo sienta”, dijo Rojas. “Estamos enfocados en la retrospectiva; por eso pasó lo de Pueblo Alimaña o La 22 Rebelde. Releerse también es importante y eso nos está sirviendo para aclarar quiénes somos de cara al futuro”.

Mientras se preparan para subir al escenario del Vive Claro para abrir a Guns N’ Roses, 1280 Almas reafirma su papel como una banda esencial del rock colombiano: inconforme, persistente y siempre en diálogo con su tiempo. El 7 de octubre no solo abrirán el concierto de una leyenda mundial, sino que también recordarán al público que el espíritu del rock —ese que mezcla protesta, energía y autenticidad— sigue vivo en Bogotá.