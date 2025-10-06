Guns N’ Roses en Bogotá: horarios, setlist, teloneros, recomendaciones y más

Guns N’ Roses está de regreso en Bogotá con la energía que la ha mantenido vigente por más de tres décadas. La legendaria banda de rock, liderada por Axl Rose y acompañada por figuras icónicas como Slash y Duff McKagan, se presentará este 7 de octubre en el estadio Vive Claro, como parte de una gira mundial que ha recorrido escenarios de América y Europa.

Si usted planea asistir al concierto, aquí le contamos quiénes serán los teloneros, los horarios previstos, las recomendaciones de ingreso y otros detalles clave para disfrutar del show sin contratiempos.

Teloneros de Guns N’ Roses en Bogotá

Para abrir su show en la capital colombiana, la banda norteamericana eligió a una agrupación local. Se trata de 1280 Almas, considerada una de las pioneras y más representativas del rock nacional. Con más de tres décadas de trayectoria, el grupo bogotano ha construido un sonido propio que fusiona punk, ska y ritmos latinoamericanos, y que ha dejado huella en generaciones enteras de seguidores del rock alternativo colombiano.

El grupo, liderado por Fernando del Castillo, será el encargado de encender el ambiente en el escenario del Vive Claro antes de la presentación de Guns N’ Roses. Entre sus canciones más recordadas figuran Marinero, Soledad Criminal y Tu sonrisa, temas que hacen parte de discos fundamentales como La 11, Háblame de horror y Pueblo alimaña.

Horarios, parqueaderos y recomendaciones para Guns N’ Roses en Bogotá

Las puertas del Vive Claro abrirán a las 4:00 de la tarde, mientras que el inicio del concierto está programado para las 8:00 p. m., con una duración aproximada de tres horas y media. Se recomienda llegar con suficiente anticipación para evitar congestiones en los accesos y disfrutar con calma de los actos de apertura.

Cada entrada define una puerta específica de ingreso, por lo que es importante consultar la app Quentro antes de dirigirse al estadio. Allí podrá verificar su localidad y el acceso asignado, diseñado para distribuir el flujo de asistentes y evitar aglomeraciones. Al llegar, siga las indicaciones del personal de logística, que estará dispuesto a orientar a los asistentes en cada punto del recorrido.

La boleta digital debe presentarse directamente desde la aplicación, sin necesidad de imprimirla. Asegúrese de que su celular tenga suficiente batería y tenga el código QR listo en pantalla al llegar al filtro de seguridad. También se recomienda evitar objetos prohibidos, como envases de vidrio o elementos cortopunzantes, y revisar con antelación la lista oficial publicada por la organización del evento.

Quienes lleguen en vehículo podrán utilizar el parqueadero oficial del Vive Claro Distrito Cultural, con acceso por la Carrera 60 y entrada adaptada por la Calle 53 para personas con movilidad reducida. El espacio cuenta con cupos para carros, motos y bicicletas, y es posible reservar a través de www.redparking.co. Otros parqueaderos cercanos son el del Centro de Alto Rendimiento (Carrera 60 con Calle 64) y los de los centros comerciales Plaza Claro y Gran Estación, ambos con amplios espacios y buena salida hacia las vías principales.

Posible ‘setlist’ del concierto de Guns N’ Roses en Bogotá