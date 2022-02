Harold Waller: “Counterline relata historias en canciones”

Harold Waller. Foto: Cortesía

Counterline es la banda revelación de 2021 y además es la número uno en listas de Estados Unidos, ¿se lo esperaban?

One es el título del disco y The one es el single elegido por el sello y por nosotros como el primer tema a mostrar. One tiene diez canciones compuestas cuidadosa y delicadamente. Se pensaron mucho en los riffs, los hooks y las melodías para que fuera un trabajo digno de ser disfrutado de principio a fin. Tuve a cargo la producción de este disco y seguirá siendo así en los siguientes, con la coproducción de mi hermano GG Andreas. “One” tiene colaboraciones de distintos músicos importantes nacionales, dos invitados internacionales de gran factura, y grandes canciones, muy pegajosas y atractivas incluso para gente que no sea muy rockera.

¿A qué le canta Counterline?

Tratamos de relatar historias, muchas de ellas que han pasado en nuestras vidas, otras tantas son alegorías y analogías de lo que nos puede suceder a todos en algún momento en la vida. Hay una carga emocional en las letras de todas las canciones y eso hace que la gente se conecte fácil con los temas.

En este punto tienen buena rotación en emisoras especializadas y con sello europeo de por medio, ¿a qué le apuntan este año?

Buena pregunta, tenemos que añadir que no solo estamos en emisoras especializadas, medios streaming online y emisoras de nicho. De hecho, The Shark Radio, donde tenemos rotación fuerte, hace parte de la emisora WYRZ 98.9 en Indianápolis, Indiana. En medios especializados también estamos muy bien posicionados y sonando muy fuerte. Especialmente en EE. UU. y en el territorio europeo. Ese es el mercado que nos quiere y ese es el mercado al que queremos llegar, sin abandonar esa gran hinchada que hay en Latinoamérica por el género.

¿Cómo recibieron la noticia de que fueron Banda revelación 2021?

Fuimos etiquetados en nuestras redes sociales por el magazín Viri AOR y fuimos a ver la noticia y ¡oh sorpresa! De este modo nos hemos estado enterando de todas estas buenas nuevas. Y qué bueno que nuestras redes no estén pasando desapercibidas. Lo recibimos con felicidad, pero también es un desafío para ser cada día mejores.

Usted y GG tienen ya un recorrido importante en la escena del rock en Latinoamérica. ¿Cómo ve la evolución del género?

Lo que sucede es que en Latinoamérica es un poco más difícil demostrar que lo que tienes es bueno, si no has logrado algo significativo antes. Infortunadamente, no solo hace falta hacer un buen producto para que se escuche aquí, sino hacer algo que sea competitivo mundialmente, y tener en claro que siempre será más importante tener en la banda las mejores canciones, que los mejores instrumentistas. Así cuando se hace algo lindo afuera, es más fácil que te reconozcan aquí.

El video “The One” es una muestra atípica de lo que se ve en las bandas de rock. ¿En qué se inspiraron?

Definitivamente fue un cabezazo de nuestro director audiovisual Milton Rocha, a quien le agradecemos mucho. Le planteamos la idea de que no queríamos aparecer en los videos, somos dos integrantes en la banda y, por otra parte, queríamos desligarnos de todo lo que estamos acostumbrados a ver y de todo lo que habíamos hecho ya antes. La estética y la narrativa es hermosa, creo que lo dice todo y cautivó a los fanáticos, el resultado final fue muy interesante… Lo que está por venir estamos seguros de que también gustará mucho.

¿En qué festivales les gustaría participar?

Apuntamos a grandes festivales, como el Heat o el Melodic Rock Fest, que se realizan en Europa y EE. UU. Sin embargo, tenemos mucho trabajo por hacer aún. Si bien este disco ha logrado cosas lindas, siempre hay cosas por mejorar, nunca estás conforme del todo. Estamos seguros de que vendrán cosas mucho mejores en el siguiente álbum.

¿Solo versiones en inglés, nada en español?

Sucede que imaginamos el rock más en idioma anglo. No tenemos nada contra el rock en castellano, ni más faltaba. Pero si imaginamos nuestras canciones más cercanas donde es más fuerte la rotación, que es en EE. UU. y en Europa. En Latinoamérica últimamente no pasa algo interesante con el rock, porque el público tiende a sentir más afinidad hacia los sonidos tropicales o urbanos. Aun así, no descartamos en hacer algún día alguna canción en castellano.

¿Qué viene para Counterline y cuando los verán en tarima los amantes del rock?

Estamos en grabaciones de nuestro segundo disco, que de momento ya cuenta con una participación internacional. No tenemos planeado a corto plazo hacer giras y presentaciones. Es un consenso con el sello Lion Pride Music, porque estamos trabajando en tener más material, ampliar nuestra audiencia y que la familia crezca para que eso pueda ser posible. Realmente queremos ofrecer una gran experiencia, y queremos que, desde la primera presentación, así como nuestra música, nuestros shows tengan también un plus que se despegue de los clichés, así como nuestros videos.