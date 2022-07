Harry Styles estrena el video de su canción “Late Night Talking”

Harry Styles está actualmente de gira con Love on Tour en apoyo de Harry's House en estadios y arenas de todo el mundo. Foto: Cortesía

“Late Night Talking” es la continuación de su single principal “As It Was”, que continúa rompiendo récords en todo el mundo y es, una vez más, número uno en la lista Billboard Hot 100 por novena semana consecutiva.

Harry Styles - Late Night Talking (Official Video)

“As It Was” ahora tiene el récord en la cima de las listas globales de Billboard con 12 semanas en la lista Global 200 y 13 semanas en la cima de la lista Global Excl. single chart, convirtiéndose en la canción más grande de 2022 como la única certificación RIAA multi-platino del año hasta el momento.

Ambas canciones están incluidas en el aclamado álbum Harry’s House de Harry, aclamado por la crítica y certificado platino, que ya está disponible en formato físico y digital. El álbum debutó en el número 1 en los Estados Unidos en la lista Billboard 200 con más de 521.5k unidades en consumo, la semana de ventas más grande para cualquier álbum en 2022.

Harry está actualmente de gira con Love on Tour en apoyo de Harry’s House en estadios y arenas de todo el mundoy se presentará en Colombia el 27 de noviembre en Bogotá con entradas totalmente agotadas.