Hip Hop al Parque 2019: estos son los artistas confirmados

Redacción música

Hip Hop al Parque 2019 se realizará el 5 y 6 de octubre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Este año la edición presenta a S.A Roc, la voz del poder femenino que desde Atlanta para llenar el escenario de fuerza reivindicativa respaldada por rimas, estructuras y beats de alto nivel; Vicelow, Sir Samuel, Specta & dj Nelson - Saian Supa Crew darán una demostración del nuevo al rap francés; Smif N Wessun conjugan la esencia hardcore del rap neoyorquino con una puesta en escena impresionante acompañada por Champion Sound Band y para cerrar está el gran DJ Maseo del emblemático grupo De La Soul. (Le recomendamos: Hip hop contra la "limpieza social" en Bogotá).

“En su edición 23 se celebra el poder del hip hop como homenaje a los aportes que ha hecho en el campo de las artes, el conocimiento y lo social, de un movimiento cultural que viene expandiéndose hace más de cuatro décadas por el mundo, porque Bogotá es capital hip hop. Creemos en el poder de la unión que nos permitirá la realización de una gran fiesta con artistas provenientes de Francia, Estados Unidos, República Dominicana, México, Guatemala, Chile, Argentina y Colombia, que dan muestra del poder del hip hop”, dice Juliana Restrepo, directora del Instituto Distrital de las Artes – Idartes.

Este año estará el grupo de rap latino Tres Coronas, quienes se reencontrarán con su público que ha esperado por este show más de 10 años; desde Chile N.F.X con un fraseo virtuoso, y Flor de Rap, una de las exponentes del Rap clásico y hardcore del sur del continente. (Archivo: En las calles de Ciudad Bolívar se vive el hip hop).

Para enaltecer la voz de los hispanos desde el poder de la palabra estarán los mejores exponentes en la ciencia de la improvisación en la primera exhibición de freestyle en la historia de Hip Hop al Parque, comandados por Aczino quien mostrará su virtuosismo en la escritura y el repentismo, y quien antes de presentar a un show de sus canciones más sonadas, hará batalla con el doble tempo infalible de Carpediem, con el coraje de RBN cosechado en sus más de 100 batallas invictas, y con Marithea, la mujer a cargo de la genialidad en el repentismo.

A estos artistas se suman los ganadores de la convocatoria distrital: DJ Chez, DJ Milrod, DJ Mook, Deejay Craf y por la categoría M.C Fundamental, Almas de barrio, Rastro and the Smokers, Vocalmc aka DRBizarro, El Kalvo & Mismo Perro, Spektra de la Rima, Alex Purry, The Negro Tapes. Así mismo, gracias al intercambio con el Festival Internacional Altavoz de Medellín estará Dionisio y como invitados nacionales estarán No Rules Clan de Medellín y M.C Ari de Cartagena.

Representando la escena del break dance, las agrupaciones que competirán por el primer puesto en la Batalla Internacional de Break Dance Viba y ganadoras de dicha convocatoria son: Adictos al Ritmo, Colombian Flava, BreakMonz y Poder Callejero con los crews internacionales: Guateunión (Guatemala), Los Langueros, (Argentina), Crew México Team, (México), All city Rockers, (República Dominicana y Estados unidos).

El grafiti estará representado por agrupaciones como Dual Combo, Bloke Colectivo, Territorio Crew, Reinventando Espacios y Ameridiem Co, además de las 40 propuestas de microformato que acompañarán los dos días en el marco de Hip Hop al Parque.

En Hip Hop al Parque convergen las máximas expresiones de tres disciplinas artísticas: música, artes plásticas y danza. 83 artistas, grupos y colectivo, de ocho países se reunirán en el Parque Simón Bolívar para mostrar lo mejor del arte de los DJs, del grafiti, del break dance y de los MCs.

335 propuestas artísticas participaron en las convocatorias del Portafolio Distrital de Estímulos con el objetivo de hacer parte del festival más grande del continente dedicado al hip hop. Pretenden continuar preservando este patrimonio vivo, producto de la participación ciudadana, y que hoy se mantiene con más fuerza que nunca.

Se recibieron 117 bocetos en la Beca Ciudad de Bogotá de Arte Urbano 2019 - Distrito Grafiti para la selección de 40 grafitis en microformato que se realizarán en vivo a los alrededores del Parque Simón Bolívar durante el desarrollo del festival, tres grafitis en pequeño formato que se llevarán a cabo dentro del parque y dos obras de gran formato que se desarrollarán en la ciudad.

Además, el festival enaltece el poder de la disciplina reflejado en la labor de los B Boys que participaran en Hip Hop al Parque, ganadores también de la Beca Batalla Internacional de Break BIVA en la que se inscribieron 19 Crews y fueron seleccionadas cuatro propuestas que este año competirán con crews internacionales de Argentina, Guatemala, México y República Dominicana y Estados Unidos.

Para completar este grupo de artistas del movimiento se celebra también el poder creativo del DJ como elemento fundante del movimiento Hip Hop, que contó con la inscripción de 21 propuestas de las cuales se seleccionaron cuatro. Así mismo, el festival contará con los maestros de ceremonias, quienes a ritmo de rap narran historias de vida. Este año fueron seleccionadas ocho propuestas entre 148 recibidas, quienes demostraron que el poder de la voz es un camino de determinación y constancia.