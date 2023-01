Iggy Pop regresa a la escena musical con su álbum “Every Loser”

Iggy Pop confirmó durante el show de Jimmy Kimmel que realizará una breve gira por Estados Unidos con su nueva agrupación, The Losers. Foto: Getty Images

Ya está disponible el esperado nuevo álbum de Iggy Pop, “Every Loser” vía Atlantic Records/Gold Tooth Records. Aclamado por revistas como New York Esquire y Associated Press como uno de los lanzamientos más anhelados del nuevo año, “Every Loser” ha sido denominado como “rock duro y explosivo” por New York Times.

Iggy Pop también fue invitado musical en el programa “Jimmy Kimmel Live! “, el lunes 9 de enero. El regreso del intérprete al programa reveló el debut televisivo de su nueva banda, The Losers, conformada por Andrew Watt, Chad Smith, Duff McKagan y Josh Klinghoffer.

Recientemente, Iggy confirmo cuatro fechas en Estados Unidos. Dando inicio el 20 de abril en Los Ángeles, el Padrino del Punk desplegará toda su fuerza interpretando las canciones de su decimonoveno álbum en solitario.

Estas fechas incluyen paradas en el Regent Theater y el Hollywood Palladium de Los Ángeles, el Masonic Theater de San Francisco y The Pearl de Las Vegas, y representarán el debut en gira de Iggy Pop & The Losers.

“Every loser” es el primer álbum de Iggy que se publica a través de la reciente asociación entre Atlantic Records y Gold Tooth Records, el nuevo sello fundado por el productor ejecutivo del mismo álbum, Andrew Watt, ganador de varios premios Grammy y multiplatino.

Este álbum cuenta con una hilera de músicos iconos del rock actual, incluida la formación de Iggy Pop & The Losers por Watt, McKagan y Smith, pone las agresiones líricas de Iggy contra sus enemigos físicos y existenciales sobre una base sólida, proporcionada por miembros de Blink 182 (Travis Barker), Foo Fighters (Taylor Hawkins), Guns N’ Roses (Duff McKagan) y Jane’s Addiction (Chris Chane, Dave Navarro, Eric Avery), Pearl Jam (Josh Klinghoffer, Stone Gossard) y Red Hot Chili Peppers (Klinghoffer, Chad Smith).

El resultado son 11 canciones del artista que una vez más arremete sin miedo contra la vida misma en “Every Loser”.