Il Divo en Colombia: fecha, dónde es, precios de las boletas y más

Il Divo llega a Colombia. Foto: Instagram - Instagram

Il Divo es un grupo vocal de Inglaterra que nació en 2003 gracias a la visión del productor musical Simon Cowell. Está formado por cantantes de diversas nacionalidades y con formación lírica: Urs Bühler de Suiza, Sébastien Izambard de Francia, David Miller de Estados Unidos y Steven LaBrie, también estadounidense, quien se unió en el 2022 tras la triste pérdida del español Carlos Marín, el 19 de diciembre del 2021.

Il Divo es pionero en el género del pop operático, o “popera”, que combina la música clásica con la popular. Esta fusión les ha permitido vender más de 30 millones de discos en todo el mundo y llenar escenarios en los cinco continentes. Su estilo elegante, sus potentes voces y sus versiones únicas de grandes éxitos los han establecido como uno de los ensambles vocales más exitosos de las últimas décadas.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Il Divo en Bogotá?

El cuarteto de ópera regresa a Colombia el próximo domingo 21 de septiembre al Movistar Arena, a las 7:30 p.m. Esta sería la única fecha en el país. Steven LaBrie, el barítono de la agrupación dijo a través de un comunicado: “Queremos presentarnos en teatros donde los fans se sientan parte del espectáculo. Hemos creado un show elegante y emocional, en el que la música es la verdadera protagonista”.

Por su parte, Urs Bühler dijo: “nuestras voces se mantienen fieles a quienes somos, pero nuestro enfoque ha evolucionado, capturando un amplio espectro emocional, ya sea que lleven con nosotros 20 años, cinco años o solo unas horas, queremos que se sientan conmovidos por la música”.

El show de la agrupación hace parte de su gira “By Candlelight”, con la que recorrerán varias ciudades de América Latina y Estados Unidos. A lo largo de las dos décadas de trayectoria, Il Divo ha vendido más de 30 millones de discos y ha conquistado el primer puesto en más de 50 listas musicales alrededor del mundo.

Precios de las boletas para el concierto de Il Divo en el Movistar Arena

En cuanto a las etapas de venta de las boletas, hoy miércoles 14 de mayo, está habilitada la preventa artista hasta el viernes 16 de mayo a las 9:59 a.m. Este tiempo también aplica para los clientes Movistar Total.

La preventa Spotify será a partir del jueves 15 de mayo a las 10:00 a.m. hasta el viernes 16 a las 09:59 a.m. El público general podrá acceder a sus boletas desde el viernes 16 de mayo a las 10:00 a.m. hasta agotar existencias.

En cuanto a los precios, para la localidad de Platea 102, tendrá un costo de 350 mil + servicio. En tribuna fan sur cuesta 300 mil + servicio; en platea 101 y 103, 280 mil + servicios y en platea 104 y 106, 230 mil + servicios.