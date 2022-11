“I’m a mess”, así suena el nuevo sencillo de Avril Lavigne y Yungblud

Avril Lavigne y Yungblud lanzan "I'm a mess" bajo el sello discográfico de Travis Barker, DTA Récords. Foto: Mandee Mallonee

La cantante, compositora, diseñadora y filántropa Avril Lavigne, lanza su último sencillo “I’m a mess” junto a Yungblud, con la disquera de Travis Barker, baterista de Blink-182, DTA Récords.

El sencillo “I’m a mess” fue escrita por Avril Lavigne, Travis Barker John Feldmann y Dominic Harrison, mejor conocido como Yungblud, y producida por los mismo Feldmann y Barker.

También se ha estrenado el video musical oficial de la canción que se filmó entre Los Ángeles y Londres, y fue dirigido por P Tracy.

Recientemente, Avril se presentó en la inauguración del Festival When We Were Young en Las Vegas, que la revista Variety clasifico como una de las actuaciones más destacadas del festival.

Actualmente, Avril se encuentra de gira mundial con su “Love Sux”, que llegará a Japón la próxima semana y a Europa en 2023.

El septimo album de estudio de la artista, “Love Sux”, debutó en el Top 10 de la lista Billboard Top 200, posicionándose en el #2 de la lista Billboard Top Album Sales Chart, Top Rock Albums Chart y Top Alternative Albums Chart.

El más reciente álbum de Avril se publicó el 25 de febrero vía DTA Récords por Travis Barker.