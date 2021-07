“Imagine”: 50 años después

Hace 50 años, el 27 de julio de 1971, John Lennon terminó de grabar en su estudio de Tittenhurst Park, en el condado inglés de Berkshire, su canción más icónica, una de las mejores de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Una composición que los críticos han puesto a la altura de la Oda a la alegría, la poesía de Friedrich Schiller con la cual Beethoven coronó su celebérrima Novena Sinfonía.

Imagine, la obra maestra de Lennon, es un himno a la paz y uno de los temas más escuchados y apreciados del compositor, poeta y cantautor británico asesinado el 8 de diciembre de 1980, a la edad de 40 años, en la ciudad de Nueva York. En el momento de su muerte su celebridad ya excedía la de haber sido uno de los fundadores de The Beatles, la banda más famosa y aclamada por la crítica en la historia de la música popular y el rock.

Le puede interesar: Día Mundial del Rock: John Lennon y los mejores cantantes de la historia

Cinco balas disparadas a quemarropa por Mark David Chapman, cuatro de las cuales impactaron su cuerpo, pusieron fin a la vida de Lennon, pero no bastaron para opacar la celebridad del artista, que solo crece con el tiempo a medida que las nuevas generaciones aprecian la poesía de la composición enriquecida por la música:

“Imagina que no hay países,

“No es difícil hacerlo.

“Nada por lo cual matar o morir.

“Y tampoco ninguna religión.

“Imagina a toda la gente

“Viviendo la vida en paz,”

Imagine - John Lennon & The Plastic Ono Band (w The Flux Fiddlers) (Ultimate Mix 2018) - 4K REMASTER

Cruel paradoja

Fue una cruel paradoja que la violencia en una de sus peores formas hubiera acabado con la vida de un hombre que cantó a la paz en su famosa composición con palabras tan breves como elocuentes.

El poema que forma la canción es repetido de memoria por millones en el mundo. Con él bastaría para que el nombre de Lennon fuera venerado por los pacifistas de todas las naciones, más aún cuando muchas de ellas se debaten en medio de sangrientos conflictos que arrojan a muchedumbres de desplazados a la miseria y el destierro. A ellos van dirigidas las palabras de la canción:

“Puedes decir que soy un soñador

“Pero no soy el único.

“Espero que algún día te unas a nosotros

“Y el mundo será uno solo”.

Imagine fue compuesta al piano por Lennon en una mañana en su habitación mientras su pareja, Yoko Ono, lo miraba atentamente. Según lo reveló él mismo, la inspiración nació del poema Cloud Piece, una de las creaciones que le dieron celebridad a Ono como artista conceptual, por lo cual fue reconocida después como su coautora. La obra reflejó el sentimiento pacifista que invadía al mundo en un tiempo marcado por la guerra de Vietnam, que despertó multitudinarios movimientos de protesta en todas partes del mundo, y particularmente en Estados Unidos.

Comienzo musical

Nacido en Liverpool en 1940, en plena Guerra Mundial, Lennon creció rodeado de mujeres porque su padre, un marino mercante de ascendencia irlandesa, abandonó tempranamente el hogar y dejó al niño en manos de su madre. Las ocupaciones de esta última condujeron a que las tías también se hicieran cargo de él.

Le puede interesar: John Lennon, nostalgia del rock

John Lennon era todavía un adolescente cuando uno de sus tíos le regaló una armónica. Como millones de jóvenes británicos, en 1955 se apasionó por el rock and roll y al mismo tiempo por la “locura” del skiffle, un tipo de música creado por trabajadores negros en Estados Unidos, que en esos años hizo su aparición en la Gran Bretaña. Era una música ejecutada con instrumentos acústicos caseros. En 1956 su madre le compró la primera guitarra, una Gallotone acústica, pero no alcanzó a ver las maravillas que su hijo haría con ella, porque en 1958, cuando él tenía 17 años, murió al ser atropellada por un conductor ebrio.

En 1957 John Lennon ingresó al Liverpool College of Art, pero no aprobó los cursos y fue expulsado antes del último año. Un año antes había formado el grupo de skiffle The Quarry Men, llamado así por el nombre de su escuela, la Quarry Bank High School. A este grupo se unió Paul McCartney un año más tarde. En medio de estas incursiones, John Lennon escribió su primera canción, Hello, Little Girl, que cinco años después llegó al top 10 en Reino Unido cuando fue interpretada por The Fourmost, una banda británica de música beat, que también interpretó otras composiciones del dúo Lennon-McCartney, como I’m in Love. Unos inicios que ya mostraban la inspiración poética plasmada después en Imagine:

“Imagina que no hay paraíso.

“Es fácil si lo intentas.

“No hay infierno debajo nuestro,

“Arriba nuestro, solo cielo.

“Imagina toda la gente

“Viviendo el presente”.

Los Beatles

Faltaban solo tres años para que Lennon y McCartney constituyeran The Beatles con George Harrison y Ringo Starr e iniciaran la meteórica carrera que hizo familiar en todo el mundo el nombre de Liverpool y convirtió a esta banda en uno de los fenómenos musicales más sorprendentes de la historia.

Le puede interesar: Yoko Ono homenajeó a Lennon y pide control de armas en EE.UU.

Con su combinación de skiffle, música beat, rock, música clásica y pop tradicional, el grupo impactó a la juventud del planeta como nadie lo había hecho y se convirtió en la encarnación de los ideales progresistas de la revolución social y cultural de la década de 1960, en la que la “beatlemanía” alcanzó su apogeo y The Beatles ganaron una fama que perdura hasta hoy.

Los jóvenes rebeldes que se levantaron en Estados Unidos contra la Guerra de Vietnam coreaban canciones de The Beatles, como lo harían también los estudiantes franceses en las jornadas de mayo de 1968, cuando se tomaron París para protestar contra la sociedad de consumo, el capitalismo, el imperialismo y el autoritarismo hasta obligar al presidente Charles de Gaulle a convocar las elecciones anticipadas celebradas un mes después.

La disolución de la banda en 1975 no puso fin a la actividad artística de sus integrantes y en especial de Lennon, que el día de su asesinato estuvo ocupado en la grabación de Walking on Thin Ice, además de atender una sesión de fotos y una entrevista. Seguramente en algún momento de ese día trágico pasaron por su mente pensamientos parecidos a los que nueve años antes expresó en otra de las estrofas de Imagine:

“Imagina que no hay propiedades,

“Me pregunto si podrás hacerlo.

“No tiene por qué haber avaricia ni hambre.

“Una hermandad humana.

“Imagina que todos

“Compartamos el mundo”.

Son palabras que siguen inspirando a la humanidad a luchar contra las guerras, el racismo y otras injusticias, y a buscar la paz, la igualdad y el respeto por las diferencias, que son los anhelos de los que trabajan en todos los países por construir un mundo mejor.