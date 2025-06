Imagine Dragons confirma concierto en Bogotá: precio de las boletas y lugar

AME9875. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 14/09/2024.- El cantante de la banda estadounidense Imagine Dragons, Dan Reynolds, se presenta en el Festival Rock in Río este sábado, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Antonio Lacerda NO VENTAS / SOLAMENTE USO EDITORIAL Foto: EFE - Antonio Lacerda

La reconocida banda de pop-rock, liderada por Dan Reynolds, fue creada en el 2008 y alcanzó fama mundial con su álbum debut Night Visions, con éxitos como Radioactive, It’s Time y Demons. Su estilo combina rock, pop, electrónica y elementos indie, lo que les ha permitido conectar con audiencias diversas alrededor del mundo.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Imagine Dragons en Bogotá?

En las últimas horas, la banda confirmó su regreso a Colombia después de un poco más de dos años. La noticia fue anunciada a través de las redes sociales: “Este 17 de octubre desde Vive Claro, la noche se hará monumental cuando @imaginedragons pisen Bogotá y nos lleven a través de sus coros, sus himnos, sus letras épicas que van más allá de la imaginación. ¿Quién dice presente desde ya?”, se lee en un post publicado por Páramo Presenta y Ocesa Colombia, empresas promotoras del concierto que hace parte de la gira mundial Loom World Tour, que acompaña el lanzamiento de su nuevo álbum LOOM.

Aunque muchos fanáticos de la agrupación estadounidense expresaron su emoción, otros se mostraron preocupados por no poder asistir, pues es el mío día de la presentación de David Guetta. “Cámbienlo para el sábado”, “corran un día”, “20.000 personas no disponibles desde ya para el evento”, “cambien la fecha para que podamos ir a los 2 conciertos”; “cómo lo van a poner el mismo día que el concierto de David Guetta”, “Dios mío no puedo comprar todo”, “los que no pudimos comprar David Guetta llega esto, qué emoción”, “son muchos los que quieren ir a ambos eventos”, “mucha gente que quiere va a David Guetta quiere ir a Imagine Dragons queremos que cambien la fecha para poder asistir a los dos conciertos”.

Precios de las boletas del concierto de Imagine Dragons

A partir de este viernes 27 de junio a las 10AM comienza preventa exclusiva para fans y la preventa para clientes del Banco Davivienda, preventa Claro y venta general, está por confirmarse. A continuación, los precios de las boletas.