My Chemical Romance por primera vez en Colombia: Fecha, lugar y boletas

La banda norteamericana My Chemical Romance, que lanzó recientemente una edición expandida de su segundo álbum, ‘Three Cheers For Sweet Revenge’, certificado triple platino, cuya versión original fue hace 21 años, estará por primera vez en nuestro país, según se confirmó este 23 de junio.

My Chemical Romance contará con la agrupación sueca The Hives como invitada especial en su presentación en Colombia. Será el 22 de enero del 2026 cuando se presente en el recién inaugurado Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá.

¿Cómo adquirir boletas para My Chemical Romance?

Sobre las entradas, este 2 de julio comenzará a las 9:59 a.m. la preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval( Bogotá, Occidente, Popular, AV Villas) o la billetera digital dale! La venta general, iniciará el 4 de julio, desde las 10:00 a.m. La boletería estará disponible en Ticketmaster.co

EL valor de las entradas oscila entre 275.000 hasta 841.000 pesos, dependiendo de la localidad. Así mismo, hay que tener en cuenta que estas ubicaciones también tienen edad requerida, en algunas solo se permiten mayores de 18 años.

¿Quiénes son My Chemical Romance?

My Chemical Romance, formada en Nueva Jersey debutó en 2002 con el álbum independiente I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love. Al año siguiente firmaron con Reprise Records y lanzaron su exitoso Three Cheers for Sweet Revenge (2004), hoy triple platino. Este disco incluyó éxitos como I’m Not Okay (I Promise) (platino), Helena (oro) y The Ghost of You.

La revista Rolling Stone nombró al triple platino The Black Parade como uno de los mejores discos de 2006. Su sencillo principal, Welcome to the Black Parade, lideró el Billboard Alternative Songs y el UK Official Singles Chart, y es triple platino.

La banda realizó una extensa gira en apoyo al álbum, interpretando los personajes de The Black Parade, y lanzó el disco en vivo The Black Parade is Dead!. En 2008 publicaron Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys, que encabezó los listados Alternative Albums y Top Rock Albums de Billboard. Le siguió una serie de sencillos que se recopilaron como Conventional Weapons en 2013.

Las canciones de My Chemical Romance suman más de 500 millones de streams globales al año.

