“Imposible”, la nueva canción de Blessed

El artista de 21 años asegura que con este sencillo, su carrera va a adquirir otra dimensión.

Blessed presenta el sencillo titulado Imposible. Se trata de la primera producción del año y con la que celebra por partida doble. Por un lado, festeja su cumpleaños número 21 años, y por otro se convierte en la continuación del fortalecimiento de su proyecto como artista.

“Imposible es el inicio de la etapa en la que mi proyecto se va a mostrar a otro nivel, lo que yo considero más profesional. Mi idea con esta canción es entrar a las grandes ligas”, comenta Blessed, cuyo nombre de pila es Stiven Mesa Londoño.

Esta producción se realizó junto a los The Prodigiez (J Cortes y Young Crunk), reconocido colectivo que ha adelantado propuestas como El ganador / Serie de Nicky Jam; Quality del colombiano Maluma y Que me baile de ChoQuibtown Ft. Becky G, entre otras.

La composición estuvo a cargo de Philip Arias, quien pensó en una letra que invitara a la gente a fluir con tranquilidad.

“Es una canción en la que invitamos a que se dejen llevar, a veces la curiosidad hace que las cosas no sean imposibles” agregó Blessed, quien a pesar de su juventud, ha logrado presentarse en distintas plazas del país.

La producción del video de Imposible estuvo a cargo de Tonka Filmakers bajo la dirección de Alejandro Murcia y Mauricio Ledezma. El registro se realizó en Bogotá y la idea era mostrar al artista en su entorno más íntimo, exhibiendo todo el trabajo que hay detrás de él.

El anterior lanzamiento de Blessed fue Viernes Social, una canción que reunió a legendarios exponentes del reguetón puertorriqueño como Amaro, Yomo, Alexis y Xantos, con quienes logró una figuración importante en los medidores de éxito en la música.

Otra de las canciones de Blessed es Lejanía, que le mostró el camino para darse a conocer en las principales emisoras del género.

Blessed, quien hace parte de la disquera JM World Music en cabeza del CEO Dr. Velasquez, asegura que este 2021 será un año de múltiples sorpresas musicales.