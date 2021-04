Ir Sais, ChocQuibTown, y Afro B unidos en armonía afrolatina

Se trata de “Midnight Boom”, la canción del artista caribeño, la cual presentará este 15 de abril el remix después de tres años, junto a varias estrellas de la música afrolatina.

El cantautor caribeño multilingüe Ir Sais sigue globalizando su sonido con su nuevo sencillo y video “Midnight Boom”, haciendo equipo con el grupo colombiano dos veces ganador del Latin Grammy, ChocQuibTown, y el artista británico Afro B.

Este remix del éxito de 2018 de Ir Sais promete llevar el arte afrolatino al mundo, al mismo tiempo con su enfoque romántico de la música de fiesta.

La letra trilingüe de “Midnight Boom” demuestra cómo la cultura afrolatina rompe barreras e influye en la música de todo el mundo. ChocQuibTown interpreta el primer y tercer verso en español, mientras que Afro B canta el segundo verso en inglés, e Ir Sais une cada parte con su voz en Papiamento, el lenguaje de su isla natal, Bonaire.

Ir Sais espera que esta canción inspire a los niños de su isla: “‘Midnight Boom’ es una canción especial para mi porque me permite invitar a mi hermana afrolatina Goyo, mis hermanos afrolatinos Tostao y Slow Mike, y mi hermano africano Afro B a un mundo creado por mí, de mi cultura y mi lenguaje Papiamento. Siempre es importante para mi demostrar a los niños de mi isla de Bonaire que nuestro lenguaje es mágico y que abarca lo mejor de este mundo, y que puede unir culturas a través de los continentes”.

Retratando una tranquila fiesta al aire libre en un parque de casas rodantes, el video musical encaja con la letra de Goyo de ChocQuibTown: “No puedo negar, eres mi otra mitad, saber que me gusta a mí, lo bien que me haces sentir, en esta habitación, no corre el reloj.”

Afro B aporta sentimientos positivos: “follow my lead, ya bo sa bo sa, come closer, closer.” (Sígueme, ya bo sa bo sa, acércate más.)

El cantante y compositor afirma que le gusta grabar este tipo de fusiones: “Soy gran fan de Ir Sais, y siempre he querido unir el mundo latino con sonidos afro. Funciona bien en conjunto y debería de suceder más seguido”.

“Midnight Boom” sigue los pasos del éxito de 2018 de Ir Sais, “Dream Girl”, y su remix de 2019 con Rauw Alejandro, el cual cuenta con más de 293 millones de vistas en total. El remix también alcanzó el #1 en Spotify en los países sudamericanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, así como en los seis países hispanoparlantes de América Central. Cruzando nuevos mercados, también logró colocarse en el top 40 en Suiza, Canadá, Portugal y Rumania, y obtuvo la certificación de Triple Platino en Estados Unidos.

Ir-Sais es el nombre artístico de Irgwin Placido Sluis, quien nació en la isla de Bonaire que forma parte de las Antillas Neerlandesas. Después de probar el éxito con varias bandas populares de Bonaire, se fue a radicar en Holanda en el 2008, emprendiendo una exitosa carrera en solitario donde mezcla el pop con el ritmo caribeño de zouk.

En el 2018, su canción “Dream Girl” fue descubierta por el remixer francés Djly Prod, quien la compartió con sus seguidores, ayudándole a que se volviera viral en conjunto con el #DreamGirlChallenge que dio aún más impulso no solamente a la canción sino también a la plataforma TikTok que en ese entonces era relativamente desconocida.

Ir Sais grabó esta canción y mucho de su material en el idioma Papiamento, el lenguaje de Bonaire que tiene raíces en el portugués, el español, y el holandés al igual que idiomas africanos.