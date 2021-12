J Balvin, de nuevo en polémica tras recibir premio “Artista del año afrolatino”

J Balvin Foto: getty images

Gran indignación generó el reconocimiento concedido a J Balvin como “Artista de año Afrolatino”, un galardón que, según la ONG organizadora de los AEAUSA, nace como una alternativa para “apoyar el entretenimiento africano”. Lo que desconcertó a miles de personas fue la razón por la que Balvin fue reconocido con este premio, si a ojo de muchos, e incluso de él mismo, no es afro-latino.

Así lo afirmó el propio Balvin al recibir el premio... “no soy afrolatino, pero gracias por darme un lugar en la música afro-beat”, publicó a través de sus redes sociales luego de eliminar la publicación en la que estaba celebrando dicho reconocimiento. Por supuesto, ese gesto molestó a más de un artista que sí hace parte de la comunicad afro-latina, como es el caso de Goyo, que no dudó un segundo en expresar su indignación a través de Twitter.

Si quieren saber mi opinión : Creo más en los Grammys que en está mierda.

Y me voy a dormir por que empiezan a decirme resentida. Que miedo 💔 https://t.co/QVcYMdGLJK — 👑🖤✊🏾 Goyo (@GOYOCQT) December 27, 2021

Balvin estaba nominado en dicha categoría junto a artistas como Dubosky, The Ganez, Iza, Nacho, Sami Boy y Bad Bunny, sin embargo, los internautas se molestaron porque Balvin recibió el premio, en vez de reconocer que no era afrolatino y hablar públicamente de los artistas colombianos que, a diferencia de él, debían ser reconocidos como afrolatinos y recibir el galardón.

Fue el caso de la cantante colombiana Mabiland, que a través de redes sociales reclamó a Balvin por apropiarse de “cosas” a las que él no pertenece y esperar que “nada pase”.

Hombre blanco Latino Desubicado y apropiador, vos Jose @JBALVIN, con vos hablo, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para obtener reconocimiento ? ¡Nea no más! Basta de esta mierda. https://t.co/Lk7XMRwrHC — Mabiland (@Mabiland) December 27, 2021

Cabe recordar que solo hace un par de meses, J Balvin fue bastante criticado, pues luego de anunciarse las nominaciones a los premios Grammy Latino, el artista colombiano hizo una fuerte crítica a la academia, en la que afirmaba: “no nos valoran, pero nos necesitan”, una declaración que generó varias discusiones entre los otros artistas que no están de acuerdo.

Residente reclamó a Balvin por llamar a un boicot en la próxima edición de los premios. “Si los Grammy no nos valoran, entonces por qué yo tengo 31 premios; ¿yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando?”. Además de Residente, artistas como Don Omar también se pronunciaron al respecto.