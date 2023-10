Jackie Cruz: “‘Cielito lindo’ es mi nuevo estilo musical”

“Cielito Lindo” es una producción de Jose Carlos de la Parra Tonella, una exquisita mezcla de sonidos clásicos acústicos. Foto: Cortesía

Musicalmente, Jackie Cruz inició su carrera trabajando con uno de los artistas y productores más reconocido en la música e integrante de Black Eyed Peas, Will.i.am, con un grupo llamado Krush Velvet, que hizo su debut como independiente. Después llegó la actuación y su vida musical tuvo que esperar.

No fue sino hasta 2019 que se hizo el lanzamiento de su álbum debut llamado “Hija de Chávez” y desde entonces emprendió un camino musical que, aunque se vio entorpecido por la pandemia y bendecido por la maternidad, logró encontrar inspiración en lugares y momentos inesperados y 4 años después nos presenta su nuevo trabajo musical “Cielito Lindo”, el primero de una serie de producciones que ya tiene listas para compartir.

“Cielito Lindo” es una producción de Jose Carlos de la Parra Tonella, una exquisita mezcla de sonidos clásicos acústicos como los de la guitarra con sonidos modernos de dance hall y disco que se complementan con la armoniosa voz de Jackie dando como resultado un tema bailable, pero a la vez relajante al escuchar. Escrita por Jackie Cruz y Romina Chávez Baeza, este tema fue inspirado en lavida misma de Jackie y todo los cambios por los que ha pasado, desde su mudanza a un lugar rodeado de naturaleza, mar y arena en Oaxaca México, hasta dar a luz a unos hermosos gemelos que llegaron a cambiar su visión y sentir de la vida.

Cada letra y cada sonido transporta al oyente a vivir a plenitud estos momentos con Jackie. En lo audiovisual “un video musical de tres partes espera para compartir mi viaje como nueva madre y mi conexión más profunda con la naturaleza. Esta odisea musical, alimentada por la autenticidad y la imaginación, marca mi verdadero regreso artístico a casa”, dice Jackie Cruz.

Jackie habló con El Espectador sobre su sencillo “Cileito lindo” y la historia detrás del video.

¿Cómo se define a usted misma?

Soy actriz, cantante, madre de dos gemelos Apolo y Artemisa. Me fascina la música, me enamoré de ella a los 5 años cuando mi tía me llevó a un bar de jazz a ver a mi tío Carlos Estrada que es un saxofonista muy famoso en República Dominicana. Luego la actuación vino naturalmente y ahora que soy madre mi corazón se ha abierto mucho, tengo muchas cosas que decir con mi música.

¿Qué artistas influenciaron su estilo musical?

Siento que es una mezcla muy amplia, desde Billy Holliday hasta Celia Cruz. Esto se debe a que crecí en varios lugares, Dominicana, Nueva York, Miami, California, e incluso Puerto Rico. Puedo decir que gracias a mi tío toda la música que voy a lanzar tendrá mucho saxofón.

¿Cómo describiría el proceso para encontrar su sonido?

“Cielito lindo” es mi nuevo estilo musical, llevo cuatro años buscando esto. Estoy trabajando con José de la Parra y en una conversación le dije lo que quería, le envié toda la música con la que crecí y enfaticé en que quería meter las tamboras africanas y todos los sonidos que me identifican. La música para mí también es visual, y le describí a José lo que quería que la gente viera cuando me escuchara: naturaleza, la playa, árboles, pájaros, etc, y por medio de todos estos sonidos lo logramos.

Entre la actuación y la música, ¿qué es lo que más te apasiona?

La música, sin duda. La actuación viene muy natural en mí porque me gusta hacer reir a la gente y soy muy emocional, amo el drama, así que es muy fácil... pero el canto no. Otra cosa que me enamoró de la música fue ver la película “The Bodyguard” con Whitney Houston, recuerdo que se fue la luz en la mitad de la función, luego regresó y terminamos de verla. A la salida de dije a mi mamá: “eso es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida, ser cantante y actriz como Whitney Houston”. Luego de eso me metió en todas las clases que pudo, saxofón, baile... me dijo que tenía talento y que nos íbamos a mudar a Hollywood. Al principio no le creí pero luego nos mudamos desde República Dominicana hasta allá cuando tenía 15 años... fue difícil pero lo logré. Luego em fui a Miami a perseguir mi sueño musical y di con el productor de Selena Quintanilla, no me fue bien con él, pero no vamos a hablar de eso.

¿Pausó la actuación por la música? ¿cuándo la retomó?

Tuve que dejara en 2006, pero la retomé en 2012 con “Orange is the New Black”, me dieron el papel después de la primera audición y eso fue lo que me abrió de nuevo las puertas a la música, porque creí en mí y puse mi dinero en mi visión. Después de ser madre tengo mi mente mucho más segura y sé lo que quiero, ahora la música está en primer lugar.

Hablemos de su proceso para componer...

Trabajé con una escritora que se llama Romina para que me ayudara con el español, sí lo hablo bien, pero estuve mucho tiempo de mi vida en Nueva York y el inglés se me facilita más... ella me ayudó mucho con la traducción de mis letras para que tuvieran sentido. Así fue este proceso que estuvo acompañado de mucho amor.