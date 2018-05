Janet Jackson recibirá el premio 'icono' en los Billboard Music Awards 2018

BANG Showbiz

Además de reunir a lo más granado de la industria discográfica en el pabellón MGM Grand Garden Arena y ofrecer a los televidentes un sinfín de actuaciones musicales por parte de artistas como Camila Cabello, Dua Lipa o Ariana Grande, la celebración el próximo 20 de mayo de la ceremonia de entrega de los premios Billboard -probablemente la más importante del sector después de los Grammy- marcará también el esperado regreso de Janet Jackson a la primera línea de la actualidad. (Leer Shakira, J Balvin y Maluma fueron nominados al premio Billboard 2018).

Se confirmó oficialmente que la hermana de Michael Jackson, quien puede presumir de contar con una de las carreras más prolíficas e influyentes de la historia del pop, se convertirá en la flamante destinataria del galardón honorífico de este año, el llamado premio 'Icon', lo que la llevará a ingresar en un selecto club al que ya pertenecen otras legendarias artistas como Cher, Madonna, Céline Dion o Jennifer Lopez. (Recordar Janet Jackson, Justin Timberlake y el Super Bowl que cambió para siempre la televisión).

Por si eso no fuera suficiente, fuentes cercanas a la producción de la gala han asegurado que la estrella de la música, quien debutó en la maternidad hace poco más de un año con el nacimiento de su pequeño Eissa -fruto de su ya extinto matrimonio con el empresario Wissam Al Mana-, también se animará a tomar el micrófono para protagonizar el que será su primer número musical televisado en nueve años.

Se desconoce, de momento, si Janet Jackson interpretará alguno de sus grandes éxitos o preferirá sorprender al público con nuevo material discográfico, una idea -la segunda- que no parece del todo descabellada teniendo en cuenta que se ha venido especulando últimamente con un supuesto regreso de la diva -ganadora, por cierto, de 10 premios Billboard desde 1990 hasta 2001- al estudio de grabación.

Al margen de la decisión que tome en este sentido, el mero hecho de que Janet Jackson vuelva a subirse a un escenario donde la presencia de cámaras sea la nota dominante supondrá una gran noticia para sus seguidores, especialmente para aquellos que no han podido hacerse con una entrada de cara a la nueva tanda de conciertos que la artista acaba de añadir a su agenda, la cual extenderá su gira 'State of the World Tour' hasta el próximo mes de diciembre en Norteamérica.