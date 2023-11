Jay Weinberg, baterista de Slipknot, ha sido despedido por la banda

Jay Weinberg fue el segundo baterista que tuvo Slipknot tras la salida de Joey Jordison, cofundador de la banda, en 2013. Foto: Tomado de Instagram @jayweinberg

Este domingo, la banda de ‘heavy metal’ de Estados Unidos, Slipknot, anunció la salida de su baterista Jay Weinberg tras pertenecer por casi diez años a la agrupación. Su salida se debe a “diferencias creativas”, de acuerdo al comunicado oficial que emitió la banda en redes sociales y que horas después fue eliminado.

Weinberg realizó su debut en la banda tras la salida de Joey Jordison, cofundador, en 2014, y quien falleció en 2021.

“Queremos agradecer a Jay Weinberg su dedicación y pasión durante diez años. Nadie podrá reemplazar nunca el sonido, el estilo o la energía originales de Joey Jordison, pero Jay hizo honor a Joey y contribuyó a los tres últimos álbumes; nosotros, la banda y los fans se lo agradecemos. Pero como siempre, Slipknot tiene la intención de seguir evolucionando. La banda ha decidido tomar una decisión creativa y separarse de Jay. Le deseamos a Jay lo mejor y estamos muy emocionados, por lo que nos depara el futuro”, señaló el comunicado.

Durante su tiempo como baterista en Slipknot, Weinberg estuvo presente en tres álbumes: The Gray Chapter (2014), We Are Not Your Kind (2019), The End, So Far (2022), y el pasado viernes tuvo su última presentación con el grupo en festival Hell & Heaven en Toluca (México), hecho que registró en sus redes sociales dando gracias a los seguidores por el concierto.

En el pasado, Weinberg era reconocido por haber sido un fanático de Slipknot desde que era un niño, habiendo conocido a varios miembros de la agrupación junto a su padre, el también baterista Max Weinberg.

Por el momento, la banda no se ha pronunciado sobre quién podría ser el reemplazo de Jay Weinberg, así como tampoco lo ha hecho el baterista en cuestión, ni se han mencionado cambios en sus próximas presentaciones que están programados para 2024.