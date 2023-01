Jessie Reyez, desde el lado positivo del amor

La estrella jamaiquina Koffe y el británico Sam Smith, al lado de la colombo-canadiense Jessie Reyez (centro). Los tres publicaron la canción "Gimme". / Archivo particular

Para la cantautora de origen colombiano Jessie Reyez este 2023 comenzó tan sonoro como su propia música. Por un lado, la artista, confesa apasionada por el R & B, está en plena etapa de promoción de su álbum Yessie.

Por otro, tiene pactada una gira internacional con el británico Sam Smith, con quien además acaba de publicar el sencillo “Gimme”, en el que también figura la estrella jamaicana del reggae Koffee.

Y, como si fuera poco, la artista —radicada desde hace varias temporadas en Canadá— acaba de aparecer en el exitoso formato televisivo The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde habló de su figuración en la industria artística y por qué personajes como Billie Eilish, Sam Smith y Calvin Harris creen que es la mejor compositora del momento.

Conversamos con Jessie Reyez, quien nació en Toronto (Canadá), pero en su música ha vinculado el folclor colombiano haciendo coqueteos con el vallenato y también incorporó fragmentos de la canción Los caminos de la vida.

Usted es hija de inmigrantes latinos y en su música exhibe referencias colombianas. ¿Cómo ha logrado destacarse en una plaza como Canadá?

Nunca he ocultado mis raíces o tratado de ser lo que no soy, siempre me he mostrado natural tan latina como canadiense, incluso antes, cuando no estaba de moda. Me define la libertad, cuando niña, mis papás no me forzaban, si quería halar las cortinas y hacer un vestido me dejaban, eso me ayudó a ser libre y creativa, la libertad es lo que me define. Lo que está pasando ahora es muy bonito, porque el mundo está recibiendo la música latina con los brazos abiertos, los artistas latinos son como olas que cada vez que pegan por fuera, se vuelven más y más grandes.

Artistas como Billie Eilish, Sam Smith y Calvin Harris, en sus entrevistas, la catalogan como la mejor compositora del momento. ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir cuando escribe?

Yo escribo sobre lo que la vida me enseña; por ejemplo, la importancia de estar presente, porque la vida es el ahora; el pasado y el futuro no existen. Me inspira la importancia de no perder el tiempo pensando en el pasado o planeando el futuro, lo único que logramos con eso es arruinar nuestro presente. Escribo sobre aprovechar el ahora, conectarte con las personas y dejarles saber que la energía que nos tiene a todos el corazón palpitando no es batería recargable, es simplemente magia y energía.

La hemos escuchado jugar con ritmos folclóricos colombianos, como el vallenato; ¿qué otras sorpresas podrá encontrar el público?

Cuando era niña, mis padres solo hablaban español y escuchaban todo el tiempo Alquimia, Grupo Niche, Celia Cruz, Carlos Vives, y yo era feliz y me aprendía las letras. Aunque también escuchaba a Bob Marley, Lauren Hill y Tupac, entre otros artistas que cantan en inglés. El idioma con el que yo aprendí a amar es el español, es el idioma de mi corazón. Cuando canto en español y uso sonidos latinos convierto a una audiencia que puede ser lejana en mi propia familia. Me hace falta jugar con la salsa, mis raíces del Cauca me lo piden y lo tengo que hacer.

¿Cómo llegó a usar la popular canción “Los caminos de la vida” en su disco “Yessie”?

“Mood” se llama este tema y estaba casi terminado, pero sentía que le faltaba algo, más sangre y raíz, y me acordé de esta canción. Casi no podemos conseguir la autorización del compositor y mi disquera me dijo que no podía usarla, pero me puse a revisar opciones por mi cuenta, le dije a Carlos Vives, que es amigo, y él logró que me dieran la autorización y hacer realidad este deseo.

¿Cómo fue su proceso para encontrar una sonoridad tan particular?

Cuando niña, mi hermano escuchaba a Bob Marley y me enamoré, pero también cuando estaba más grande conocí la música de Amy Winehouse y en mis momentos de mayor soledad fue una gran compañía. Esos sonidos me llevaron por un camino que aún sigo descubriendo. Ha sido una exploración permanente.

¿Cómo siente que la ve ahora la comunidad colombiana en la que creció y para la que usted se ha convertido en un punto de referencia?

Siempre el mensaje es que si aman la música y tienen la pasión, eso es lo que los va a empujar… nada más. Me gustaría decirles a todas esas personas que se preparen con entusiasmo y, como dicen, “pongan el cuero grueso” porque van a llegar muchas negativas y les van a decir que ustedes no son suficiente, pero tengan claro que cada negativa es una oportunidad. Yo tengo un lema: embárrela mucho y rápido, para que el éxito llegue lo antes posible. Es que, mientras más uno demore las embarradas, más se demora el éxito. No tengan miedo y nunca se queden quietos, es la única manera de salir adelante en condiciones difíciles.

¿Cómo fue el proceso de elaboración de “Yessie”, su más reciente álbum?

Yessie es como me dicen en mi casa, y le puse así porque es un álbum muy personal que cuenta mi historia. Se diferencia con los otros álbumes porque tiene presencia y conciencia. La pandemia me cambió como persona y me enseñó a estar del lado positivo del amor, esto se muestra en el álbum, son canciones positivas hechas con la vibra de que pase lo que pase siempre estaré bien.

¿Cuáles son sus proyectos ahora?

Aunque estoy muy feliz con lo que está pasando y a veces siento que lo tengo todo, me falta mucho seguir trabajando; viene la gira con Sam Smith, pero lo único que le pido a la vida es más vida, más salud y más música.