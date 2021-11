Jhon de la Torre, renovando el regional mexicano

¿Cómo fueron sus inicios en la música?

Empecé mi carrera musical siendo mariachi de serenata. Estaba buscando una oportunidad para poder salir adelante y darme a conocer, así que decidí lanzarme como solista con mi nombre artístico “Jhon de la Torre” y me presenté en Villavicencio, Bogotá, Medellín y Cali. Gracias a eso comencé a conocer a mucha gente y decidí irme a Medellín para potenciar más mi carrera. Allá grabé la canción No estoy pa’ migajas, que fue la que me catapultó como artista independiente en el género regional mexicano.

¿Por qué quiso enfocarse en este género?

Mis abuelos eran amantes de la música regional mexicana y la escuchaban mucho. Mi abuelo, en medio de sus borracheras, me ponía a escuchar a artistas como Pedro Infante, Javier Solís y Vicente Fernández, y me enamoré de toda esa música. Crecí con esa cultura y por eso escogí este estilo de música.

¿Qué artistas lo inspiraron a encaminarse por la música?

El primero en mi lista, Joan Sebastian, me parece que es un hombre increíble en el sentido de que es capaz de convertir una historia en un poema, y también por su forma de cantar y su elegancia. El segundo es Vicente Fernández, que es el hombre más ranchero que conozco, y fue el referente principal que me dio mi abuelo en cuanto a su ropa, su postura, su pronunciación, su sonrisa, así que lo tomé como referente.

¿Cuál es la historia detrás de “No estoy pa’ migajas”?

Habla sobre el amor propio, porque antes de amar a alguien debemos amarnos primero a nosotros, y cuando llega ese amor bonito debemos darlo todo. No estamos pa’ migajas, no merecemos menos que lo bonito, en el amor es todo o nada, y todo debe ser recíproco siempre.

¿Cómo ha recibido la gente este nuevo sencillo?

Ha sido increíble, no esperábamos que gustara tanto porque era nuestro primer bebé musical, pero la gente lo ha tomado bien, en mis presentaciones esa canción no puede faltar, porque si no la canto el público me regaña.

Lleva cinco años en la industria musical, ¿cuál ha sido el reto más grande que ha enfrentado?

El reto más grande para todos es hacer un material que guste, y no hay peor crítico que uno mismo, así que el miedo más grande a la hora de sacar una canción es que tal vez no guste o que la gente no tenga la misma interacción con lo que hacemos, pero por el momento el proceso ha sido muy grato.

¿Por qué piensa que este género ha cogido tanta fuerza en los últimos tiempos?

Estamos volviendo a nuestras tradiciones, a nuestros abuelos y a nuestros papás que escuchaban música de los 60 y 70, pero además de eso ahora ha sabido llegarle a la gente joven, precisamente porque las letras de las canciones hacen que nos identifiquemos con ellas. Además, el regional mexicano tiene varios ritmos que nos permiten sumergirnos en ellos... está la norteña o la banda, y eso le está gustando demasiado a la juventud.

¿Con qué artista le gustaría colaborar?

Con muchos, pero si es colombiano me encantaría que fuera Francy, y si es internacional con Cristian Nodal o Alejandro Fernández.

¿Cómo vivió usted la pandemia tanto personal como profesionalmente?

Para muchos la pandemia fue terrible, pero para mí fue una bendición, porque significó darme un respiro de todo el estrés acumulado que tenía. Este tiempo me ayudó a organizar un poco más mis ideas, y gracias a eso empecé a tomar nuevas iniciativas. Fue un reto gigante, porque no había nada abierto y los bares aún no funcionaban, pero en ese tiempo conocimos a muchos artistas y empresarios que nos ayudaron a enfocar mi proyecto musical mucho mejor.

Recientemente grabó seis “covers” de canciones reconocidas como “Adicto al dolor” y “El humo del cigarrillo”, ¿por qué seleccionó los temas que forman parte de estas grabaciones?

Quisimos hacer algo diferente con el género, es decir, hay colombianos haciendo música mexicana, qué tal si hacemos la música colombiana con un aire mexicano. Escogimos estas canciones porque a mi parecer son unas de las más icónicas. El humo del cigarrillo, por ejemplo, no puede faltar en diciembre... quisimos rescatar esos clásicos que no pueden faltar. Adicta al dolor, de Marbelle, es una canción que está gustando mucho y quise darle ese toque masculino para que los hombres la canten a grito herido. En este proyecto también grabé Quiero volar del Binomio de Oro, Solo un día de Adán Romero, El malo de Carin León y Que soy un cabrón de Julión Álvarez.

¿Cuál es su canción favorita de regional mexicano?

La primera es No estoy pa’ migajas, es una de las que más me ha llenado, pero hablando de otras canciones, con la que más me identifico es con El hijo del pueblo, de Vicente Fernández.