Jliany, ‘la real baby’, en la conquista de la música urbana

¿En qué se inspiró para este primer lanzamiento?

‘La carta’ es una canción que le escribí a mi hermano Anuel AA, porque como familia pasamos un proceso bastante largo, así como cualquier otra persona, que tiene sus momentos altos y bajos, por eso le escribí esta canción para que sepa que siempre puede contar con nosotros, que todo tiene su fecha de expiración y solución en la vida.

¿Cómo ha sido el apoyo por parte de Anuel AA?

Yo llevo varios años tratando de entrar en la industria de la música, a Anuel se le dio primero y creo que es una bendición y me genera mucha emoción, ya que vamos a estar dos hermanos en el género urbano. Él me ha ayudado muchísimo, le preguntó por tips, por algunas cosas que puedo hacer o qué no puedo. He sentido mucho su apoyo y también el de mi papá que me está ayudando mucho.

JLiany - La Carta (Video Oficial)

¿Ha llegado a sentir el miedo de ser la sombra de su hermano?

Sí, pero desde pequeña he querido estar en la industria musical y ahora estoy con varios años de preparación. Espero que la música que lance le guste a todos, así como el tiempo hablara de mi talento. Como cualquier artista sueño con ser reconocida por el esfuerzo que uno hace.

¿Qué sonidos quería presentes en este primer lanzamiento?

Mi papá fue el encargado de la producción musical. Incluye instrumentos como los violines y pianos. Le comenté qué sonidos quería y él hizo la magia. Entre esas dos combinaciones siento que quedó algo muy bonito y a la vez claro con el mensaje que quería dar.

¿Qué hizo idóneo a este sencillo para convertirlo en el primer sencillo?

Quise comenzar primero con ‘La carta’ porque es una letra muy especial para mí. A final de año espero dar muchas sorpresas, que incluirá mucha más música refrescante cargada de muchos ritmos urbanos. Ya tengo preparado algunos sencillos. El próximo se va a llamar Bonita. Por esa razón tienen que estar muy pendientes en las redes sociales porque desde ahí voy a mostrarles todo lo que tengo preparado.

La música en su caso viene de familia ¿cómo comienza ese gusto suyo por la música?

A los 14 años le dije a mis papás que lo quería hacer era música y eso era lo que me apasionaba. A partir de ahí me fui preparando en clases de canto y en clases de baile para ser una artista completa. Creo que el tiempo de Dios es perfecto y el mío es ahora, así que no pienso parar. Sé que ha sido mucho más largo el proceso, pero aquí estamos.

Cada tiempo es perfecto, pero ¿qué la hizo tomar la decisión de lanzar su música ahora?

La pandemia ha sido una etapa muy difícil para todos y yo aproveché el tiempo de la cuarentena para prepararme. He estado grabando música, aunque ya lo estaba haciendo desde un poco antes, sin embargo a partir de esa fecha decidí hacerlo al 100%.

El mundo de la música urbana ha sido más complicado para las mujeres, ¿ha escuchado que le dijeran que no?

Desde chiquita escuché no, primero porque era la hija de José Gazmey. Me decían cosas como ‘qué voy a hacer con tu voz, eso no me sirve para nada’. Me han dicho muchas cosas negativas, incluso también relacionadas con mi hermano, porque decían que él era el que me iba a dar la fama y tantas cosas más, que uno no se puede creer, sino solo confiar en el talento y tener fe uno mismo porque nadie más lo va a hacer, eso es lo que yo me digo.

¿Cómo se ha preparado?

La práctica hace la perfección. Uno va moldeándose y me he preparado en conocer sobre el desarrollo de la música. En la industria no solamente se debe estar pendiente a componer o grabar, sino a todo lo que está pasando, porque cambia muy rápido. Seguiré aprendiendo y preparándome porque esto nunca termina.

¿Qué imagen quiere proyectar en la música?

A una mujer fuerte. Este mundo ha sido complicado para nosotras, pero gracias a artistas como Karol G, Natti Natasha, Anita, o Farina se están dando oportunidades.

¿Con cuál de esas mujeres quisiera hacer una colaboración?

Para mí sería un gran honor, la respeto mucho y por eso haría una colaboración con Karol G. Creo que el flow boricua y el colombiano unidos sería un hit mundial.