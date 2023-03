Joaquín Sabina: desajustes y memorias de un artista disoluto

Joaquín Sabina publicó en 1978 “Inventario”, su primer álbum discográfico. / Getty Images Foto: Getty Images - Juan Naharro Gimenez

Mariano Zugasti es el personaje más anónimo de la vida de Joaquín Sabina y a la vez uno de los más influyentes. Era el año de 1970. Tenía 21 años. Su juventud la vivió con el vigor de esa etapa y sus pasiones, las altas y las bajas, las empezó a decantar en la poesía y el activismo. Con un espíritu revolucionario, hizo parte de un acto terrorista en una sucursal del Banco de Bilbao, en la que junto a otros compañeros de la universidad puso un coctel molotov. Las autoridades sabían quiénes fueron los autores de lo sucedido, y además de la presión de saber que estaba siendo buscado, sabía que estaba próximo a prestar servicio militar, de manera que buscó desesperadamente huir de su país y el destino era Londres, que era “un espacio sideral” para él, según contó en una entrevista para “Rolling Stone”, una ciudad que decidió también porque por ese entonces tenía una novia de origen inglés. Pero la huida no era sencilla, y como si los dados hubieran jugado a su favor, apareció Zugasti para cambiar el curso de su destino: “Una noche conozco a este tipo durante ocho horas y el tío me da su pasaporte, sin conocerle, con el peligro que aquello implicaba, a cambio de nada. Solo tuve que cambiar la foto, aunque después, en Londres, me hice experto en ese tipo de falsificaciones. Cada vez que necesito creer en el género humano, pienso en el acto de Mariano Zugasti”, cita Javier Menéndez en el libro “Perdonen la tristeza”, biografía de Sabina.