Juan Pablo Vega presenta "Dembow"

Redacción música

El cantautor colombiano Juan Pablo Vega continúa reinventándose dentro de la escena musical latinoamericana y como muestra de esto lanzó “Denbow”.

Su nuevo sencillo, que es el adelanto de su próxima producción discográfica, refleja un marcado sonido pop liderado por un teclado contundente y una letra que transporta a esa melancolía de lo que inevitablemente se dejó atrás, lo que no se vivió.

“Esta canción está escrita desde el ángulo o punto de vista de esa persona que no está en la fiesta, y quisiera estar ahí, no es un hater, es esa persona que se da golpes en el pecho por no haber aprovechado a ese ser que amaba y ahora no pueden estar juntos disfrutando la fiesta y de la vida de la cual está siendo testigo”, dijo Vega sobre su nuevo sencillo.

El video, que filmado en Bogotá bajo la dirección de Daniel Acosta de Fluxus Visual, evoca a la perfección ese sentimiento de impotencia que genera el no poder devolver el tiempo para aprovechar una oportunidad, en este caso, un baile.

Cabe recordar que el colombiano hará parte del festival #YoMeQuedoEnCasa que se realizará este sábado 28 de marzo, desde su cuenta oficial de Instagram desde la 1:30 p.m.