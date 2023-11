Juanes se presentará en cinco ciudades de Colombia en 2024

Juan Es Colombia Tour tendrá paradas en varias ciudades, para que mayo de 2024 sea el mes de reconexión con un repertorio que ha definido nuestras vidas. Foto: Cortesía

El parcero de Colombia recorrerá su país en una gira nacional por cinco ciudades luego de un año apoteósico para su carrera: cuatro nominaciones/gramófonos en los Latin Grammy 2023 estableciendo un nuevo récord como el artista solista latinoamericano con más nominaciones y estatuillas en la historia de estos importantes premios; una exitosa gira por Europa y América Latina; el histórico concierto en la segunda edición del Festival Cordillera, y los dos sold out junto a Morat en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Hoy Juanes anuncia su Juan Es Colombia Tour, una gira por Colombia en 2024 para llevar todos sus grandes clásicos y sus más recientes éxitos a La Macarena de Medellín el 16 de mayo, al Centro de Eventos Valle del Pacífico de Cali el 17 de mayo, a Expofuturo en Pereira el 18 de mayo, al Movistar Arena de Bogotá el 24 de mayo y, Cenfer en Bucaramanga el 25 de mayo; y a partir de este 20 de noviembre se iniciará la preventa para los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y dale!.

JuanEs: más de 35 años haciendo música, más de 25 Latin Grammy y tres Grammy Anglo, diez álbumes de estudio que han hecho parte de la banda sonora del continente, colaboraciones fundamentales con íconos como Carlos Santana, Juan Luis Guerra, Tony Bennet, Laura Pausini, Nelly Furtado, Morat, Carlos Vives, Los Tigres del Norte, Mon Laferte y más.

Un nombre que puso a Colombia en el mapa y nos llenó de orgullo el corazón para decir que esta es “Mi Tierra”, una ser conectado con su esencia, con su familia, con su país y con su arte. JuanEs dedicación, JuanEs disciplina, JuanEs compromiso, JuanEs creatividad, JuanEs un apoyo para los artistas locales, y JuanEs un talento colombiano excepcional que pavimentó el camino de muchos artistas que hoy llevan el nombre de Colombia en lo más alto del planeta musical.

“Fue una noche en la que al menos tres generaciones estaban presentes, era la historia del pop colombiano”, escribió El Colombiano en su reseña del show que el cantante dio junto a Morat en Medellín en 2022. “No nos dejó respirar. Todo el mundo a grito herido. “Lo mejor de todo el Cordillera. Gracias por tanto”, “Brutal. Iba a quedarme a verlo un rato pero terminé viendo el concierto completo. Impecable”, “no tenía pensado verlo, pasaba por ahí y sonó La camisa negra, y así palo tras palo hasta el final de su show, gran cierre de la Tarima Cordillera”. Estos fueron apenas un puñado de los comentarios que suscita el histórico concierto de Juan Esteban Aristizabal en el Festival Cordillera 2023. Medellín y Bogotá vivieron conciertos de reconexión con una leyenda viviente de nuestra música, recitales sin igual del cancionero contemporáneo del rock pop colombiano y manifestaciones divinas de un hecho indiscutible: Juanes Es Colombia Tour.

Vida Cotidiana, el último y más personal disco del cantautor antioqueño, está nominado a tres categorías de los Latin Grammy incluyendo Álbum del Año con hits como “Amores prohibidos”, “Ojalá” o “Cecilia” promete ser uno de las producciones discográficas más celebradas del año. Esta nueva música se sumará al avasallador repertorio de Juanes que incluye himnos como “Es por tí”, “La camisa negra”, “Nada valgo sin tu amor”, “A Dios le pido”, “Volverte a ver” y muchos más, en cinco únicos conciertos donde seremos testigos de su talento: juegos pirotécnicos, diferentes guitarras que pasan por sus manos, los clásicos que han construído parte de la idiosincrasia musical del país y los nuevos éxitos que lo tienen nominado al Premio Grammy 2024 con Vida Cotidiana como Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa.

“En 1988 comencé a girar por Colombia siendo de Ekhymosis, luego soñé con darle la vuelta al mundo y se la he dado varias veces. Ahora mi sueño es regresar de nuevo a girar por mi tierra, por mi Colombia adorada. Hoy les comparto que estaré con ustedes en mayo de 2024. Colombia es mi inspiración. ¡Los espero!”, asegura un emocionado Juanes.

Juan Es Colombia Tour tendrá paradas en Medellín, Cali, Pereira, Bogotá y Bucaramanga para que mayo de 2024 sea el mes de reconexión con un repertorio que ha definido nuestras vidas. Cabe resaltar que, durante el 2023 #ExperienciasAval ha anunciado más de 50 preventas. Y por eso hoy los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y dale! Anuncian la preventa exclusiva para sus clientes de Juanes desde el 20 de noviembre a las 9:00 am al 22 de noviembre a las 8:59 am o en la venta general a partir del 22 de noviembre a las 9:00 am con todos los métodos de pago en ETicket.co y TuBoleta.com.

