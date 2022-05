Julieta Venegas, el mismo amor de siempre

Julieta Venegas. Foto: cortesía

En este punto no se sabe quién está más emocionado. Si el público o la propia Julieta Venegas. Es que han pasado 6 años desde su última visita al país, seis años atravesados por una pandemia que hicieron que su visión sobre la vida y la música se replantearan. Cambio ciudad de México por Buenos Aires y ahora residiendo en el sur del continente cuenta que su vida es más pausada y equilibrada.

La artista mexicana, nacida en Tijuana ya está en suelo colombiano y más que lista para poner en escena su “Volvernos A Ver Tour”, una gira que pasa por nuestro país y que coincide con el lanzamiento de su más reciente sencillo “Mismo Amor”.

Conversamos con Venegas, quien está próxima a cumplir 52 años y quien lleva casi 35 de vida artística.

¿Qué representa Colombia?

Para mí siempre ha sido un lugar que me ha gustado muchísimo venir, tengo muchas amistades, lazos con gente de la música. Colombia es un lugar que admiro un montón por todo lo que se crea. Aquí hay una gente muy generosa. Siempre que llego me siento muy bienvenida.

¿ Y nos parecemos mucho con México?

La verdad s, el hecho que coman maíz, que la arepa sea tan importante creo que ahí nos paremos mucho. Con la música popular hay algo muy cercano, por ejemplo con las rancheras, el hecho que a ustedes les guste Juan Ga ( Juan Gabriel), siento que tenemos muchas afinidades.

¿Cómo ha sido la vida actual en Argentina?

Para mí fue un cambio duro, es la primera vez que vivo en un país distinto a México. Es como volver a aprender una nueva lengua. Es un lugar que me gusta mucho, veo a mi hija súper feliz. Ahora más bien tengo dos países. Tengo a México, a mi ciudad Tijuana y también a Argentina y Buenos Aires. Voy entonces sumando ciudades y países.

¿Cómo ha sido la mezcla de música y maternidad?

Antes me pasaba mucho cuando mi hija estaba más chiquita que me costaba hacerme mis espacios, quería como entregarme a la maternidad porque me daba mucha culpa todo lo demás, irme de gira y dejarla. Pero he ido aprendiendo a adaptarme y decirme yo también necesito de los espacios, mi hija necesita que yo esté bien, que esté creativa y que lo pueda compartir con ella. Ser mamá es algo que no dejas de aprender todo el tiempo. Lo he disfrutado mucho.

En la pandemia siento que los vínculos y los afectos sobresalieron. Después de esta experiencia me tomo todo con más tranquilidad, estoy con mi hija, tengo mi carrera, pero no es lo principal. Hay muchas cosas que me gusta tener, atender y balancear.

¿En el tema de la composición cómo ha sido ese proceso de reencontrarse, de tener tiempo para hacer música?

Ahora ean la pandemia empecé a escribir un disco que empecé a sacar con el primer sencillo Mismo mor. Es el principio de una nueva etapa, un disco que ya esta grabado y que empecé a escribirlo sin querer. Me lo tomo con mucha tranquilidad, saco una primera canción luego otra, todo poco a poco, como contar una historia antes que salga todo el disco. Doy probaditas primero.

Julieta Venegas - Mismo Amor

¿ Julieta vuelve al pop con esos beats tan atrayentes, hablemos de Mismo Amor, qué historia hay detrás?

Yo tenía ganas de contar una historia de conflicto, más que de principio o de final, no necesariamente está hablando de una relación que terminó o está empezando. Quise adentrarme en una situación tensa de una relación. Me gusta contar historias que tienen que ver con las emociones y esta canción tiene que ver con un momento de querer y no poder estar en una relación. Lo que quise transmitir es cómo lo intentas, lo quieres demostrar, lo quieres hablar, pero si tu cuerpo está negándose el mensaje está mucho más claro.

¿Cómo le fue incursionando en lo urbano, con Lo Siento BB, al lado de Bad Bunny?

A mi siempre me ha gustado la música urbana, el hip hop, el reguetón me parece súper, además ha ido evolucionando y aparecen artistas que lo combinan con otros estilos y ahí aparece Bad Bunny como un gran representante. Yo lo siento como un personaje que va tomando distintas dimensiones, él en sus letras, el personaje que es. El contacto se dio por medio de Tainy , esto hace parte del primer disco solista de Tainy, el productor de Bad Bunny. La canción la escribimos vía whatsapp, durante la cuarentena, esto fue como un rayito de luz.

¿Qué artista colombiano nos recomienda?

Las Añez, son muy mágicas y originales. Ellas van a abrir el show en Bogotá, su música es muy especial porque tienen muy pocos elementos y todo se sostiene en sus voces. Diría que es canción, que es pop, pero no hay nadie que esté haciendo lo que ellas hacen. Hablo mucho de Las Añez porque quiero que más gente las escuche. Y otra que recomiendo es Mabiland, por su voz , por su rap.

¿Bogotá, Medellín , lista para este par de conciertos en Vernos de Nuevo Tour, qué hay de nuevo que podamos contar y que no vaya a dañar la sorpresa?

A mí lo que se me hace muy especial es que este formato nunca lo había traído a Colombia. Siempre he venido con shows muy grandes, en espacios grandes. En ese sentido esto es más íntimo, las canciones están más desnudas de lo normal. Y yo en lo personal estoy a flor de piel y necesito presentarles este concierto.

La cita es en Bogotá el 6 de Mayo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán y en Medellín el 7 de Mayo en el Teatro Metropolitano.

*Periodista Musical