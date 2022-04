Junior Zamora presenta Mala Sangre. Episodio 3: El Final de un personaje.

Junior Zamora presenta 'Mala Sangre’, un desahogo necesario, vestido de verdades que duelen. Foto: Cortesía

Mala Sangre es el tercer sencillo del álbum debut EGO, en donde desde un relato propio y un poco autobiográfico, Wil (uno de sus alteregos), pretende contar más alrededor de esta entrega. Mientras que Junior comenta desde su óptica: “Mala Sangre, es un desahogo necesario, vestido de verdades que duelen”.

Este lanzamiento continuó la línea en la que se enmarca el álbum, con un sonido R&B con tintes de Trap, desde la cual el artista espera enunciarse. Tiene diseño sonoro con la voz como instrumento principal que genera atmosferas oscuras, nostálgicas y profundas acompañada de un beat andante que completa la experiencia sonora. “Mala Sangre” es una producción con una letra visceral y una armonía multisonante, con cambios que producen sentimientos y sensaciones, finalizando en sonidos que enuncian la oscuridad, la muerte y la despedida del personaje.

El denominado Episodio 3, trae consigo el cierre de la trilogía manifiesta por el artista que inició con “Cero, Dos” pasando por “Algo Personal, y que ahora llega a un final cínico y sincero.

“¡No baby no! no soy quien crees, te muestro lo que quieres ver”. Con esta línea, Junior invita a escuchar esta confesión, en la que todo es incertidumbre desde el inicio. Pianos oscuros, voces góspel y armonías no convencionales, hacen parte de los elementos que dibujan el paisaje sonoro.

(También le puede interesar: El Bronx Distrito Creativo presenta su “Sinfonía de Danza y Hip Hop”)

“Tengo mala sangre, para dejarte ir, quisiera aunque yo sangre, ¡odiarte y perderte!”, narra el coro de la canción, en donde nos deja entre ver, un poco de la personalidad narcisista y egocéntrica del personaje (Wil), que a su vez, contrasta con la voz aterciopelada que acompañara dichas palabras.

Mala Sangre, es a la fecha, quizá la composición que más he disfrutado escribir, la interpretación vocal que más me ha costado en estudio y probablemente, sea mi canción favorita dentro del catálogo”, comparte el artista.

Junior Zamora - MALA SANGRE (Video Oficial)

“Creo que, en la mayoría de los finales, en cuanto a relaciones amorosas, personales, afectivas y demás se refiere, a la hora de repartir culpas o razones del porqué, siempre se suele descargar en el otro la mayor parte. Y si bien, podemos ser conscientes de nuestras fallas, nos las guardamos, se las compartimos a unos pocos, a nadie o incluso ni nosotros mismos nos hacemos conscientes. Mala Sangre, por lo contrario, es ese momento de la vida en donde aceptas todos tus asuntos, problemas y demonios, con algo de cinismo, dolor y desapego -claro está- pero al final, con una sinceridad necesaria”. Argumenta Junior.

En el videoclip, aparece nuevamente ‘Wil’, su ya nombrado alter ego. En esta ocasión, actúa, camina y se pasea por su casa, completamente cómodo y en compañía de Rosse, su pareja, a la cual vemos desdibujarse a medida que el film avanza y con él, las confesiones que el personaje realiza. Video Clip, realizado por la productora caleña, La Ruta Studio.

(Le puede interesar: Kany García y Rozalén se unen en el sencillo “Justito a Tiempo”)

Este sencillo fue desarrollado en coproducción con Junior Zamora y Pedro Rovetto, Bajista y renombrado productor caleño. Tanto la canción como el videoclip, estarán disponibles a partir del 22 abril de 2022, en YouTube y todas las plataformas digitales.

Visite la sección de Entretenimiento de El Espectador