Kali Uchis: ¿Por qué “Red Moon in Venus” es el mejor álbum de 2023, según Time?

Fotografía que hace parte del álbum "Red Moon in Venus" de Kali Uchis.

La revista TIME publicó su listado de los 10 mejores albúmes del 2023, en el que la cantante colomboestadounidense, Kali Uchis, se posicionó en lo más alto del ranking, con su tercer álbum de estudio “Red Moon in Venus”, el cual lanzó el 3 de marzo, a través de los sellos discográficos EMI y Geffen.

De acuerdo con la publicación, este disco de la artista, de 29 años, es “una meditación de ensueño sobre el concepto general del amor”, que explora desde distintos sonidos como el del pop latino, el soul psicodélico, el neo soul, y principalmente desde el R&B, el género predominante del álbum.

“Red Moon In Venus de Kali Uchis se desarrolla de manera espléndida, canalizando los momentos sonoros más exuberantes del R&B de las últimas cinco décadas, incluso mientras la cantautora examina sus cicatrices de cerca”, resalta la reseña de este álbum, que está inspirado en la Luna roja y el significado que se le ha otorgado desde la astrología, señalando que este eclipse “puede descontrolar tus emociones, y me pareció que representaba mejor este trabajo”, dijo la artista.

Times destaca dos canciones del disco que, bajo su criterio, deja ver esa intención de abordar el amor y sus distintas facetas. “´I Wish You Roses´ es un examen gentil y generoso de la paz interior que uno encuentra cuando se deja ir, mientras que la pulsante ´Fantasy´, que trae al novio de Uchis, Don Toliver, al club, saborea su tensión, dejando que su erotismo y dulzura se alimenten lentamente”.

Además del cantante estadounidense Don Toliver, Kali Uchis colaboró con el también latino Omar Apollo y la compositora Summer Walker, con quienes interpretó “Worth the Wait” y “Deserve Me”, respectivamente.

El álbum de la pereirana debutó en el top 10 de las listas Billboard 200 y Top R&B/Hip-Hop Albums de la revista Billboard, registrando ventas de cerca de 55. 000 copias. Además, ya ha sido reconocido por otros medios especializados como Variety, que lo incluyó en la lista de los mejores albúmenes del año.

La producción fue reseñada por el editor musical ejecutivo Jem Aswad, quien resaltó la mezcla de sonidos R&B, dance, música latina y hip-hop, presentes en sus producciones anteriores, y que además fusionó con “un exuberante, lujoso y delicioso jacuzzi, evocando visiones de lujosas camas de plumas, mullidas almohadas y baños de burbujas”.

De igual manera, la Revista Rolling Stone la incluyó en su listado, en el que ocupa el puesto 29 de 100. “Combina estilos y géneros con tanta destreza que colocar una caja alrededor de su música parece la antítesis de su espíritu. A lo largo de 15 temas, Kali Uchis revela que su propio conocimiento del amor es desbordante, con canciones que examinan y deleitan la emoción en todas sus formas”, afirma la publicación.

Red Moon In Venus- Kali Uchis

Zach Bryan - Zach Bryan

SOS - SZA

The Rise and Fall of a Midwest Princess - Chappell Roan

Water Made Us - Jamila Woods

Principia - En Attendant Ana

Sundial - Noname

Fly or Die Fly or Die Fly or Die ((world war)) - Jaimie Branch

Follow the Cyborg - Miss Grit