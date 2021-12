Kali Uchis, sin miedo a nada | Personajes del año 2021 El Espectador

Kali Uchis.

Lo único que Kali Uchis no tiene es miedo. No tiene miedo de no ser lo que esperan que sea, mucho menos tiene miedo de ser ella misma. No teme a nada y esa ausencia de temor es la que determina sus decisiones. Por eso se atrevió a hacer su segundo álbum de estudio en español, aunque todo el mundo se pusiera en su contra y la desanimara. Pero la vida siempre premia su intuición y su carácter, y ese trabajo que tanto le criticaron terminó siendo su primero álbum nominado a un premio Grammy.

Sin miedo (del amor y otros demonios) es un trabajo absolutamente honesto. Kali Uchis confía nada más que en sí misma para mostrarse en toda su complejidad. “Ángel sin cielo / Hay que hacerlo sin miedo / La vida es una y a nadie le debo”, repite al final para cerrar el disco que le ha servido para demostrar el orgullo que siente de ser colombiana, y también de ser latina, pero a su manera, tomando distancia de lo que muchas veces la industria musical quiere promocionar bajo esa etiqueta. Y la frase “sin miedo”, que se la han repetido en su casa desde la infancia y se ha convertido como en su mantra, le ha servido para hacerse su lugar en esa industria, y es quizás lo que más valoran, y quizás anhelan, sus admiradores.

Kali Uchis se define como un ser multidimensional. Nació en Estados Unidos, vivió parte de su infancia en Colombia, pero su familia se devolvió a Estados Unidos y allá creció, aunque nunca dejó de venir a Colombia y por eso siente que este país también es su hogar. Ha vivido en dos mundos, pero los convirtió en uno, pues ella se ha encargado de trazar sus propias fronteras para dar forma a su identidad sin dejar nada de lo que la compone por fuera.

Creció en Alexandria, Virginia, rodeada de salvadoreños, ecuatorianos, hondureños, etíopes y, por supuesto, estadounidenses y afroamericanos. Asistió a la T. C. Williams High School, que describe como uno de los colegios más diversos de Estados Unidos. Por eso es tantas cosas y por eso también se siente incómoda estando en lugares donde todos parecen iguales. Ella creció en la diversidad y a partir de ahí construyó esa singularidad que se percibe en su música, se intuye en sus letras y se evidencia en su estética. Pero esa diversidad también la puso de frente al racismo.

“Hay muchos estereotipos y básicamente en la industria solo te quieren usar para representar esos estereotipos, entonces creo que es muy importante demostrar que somos más que eso. Yo, como hija de un inmigrante que fue indocumentado cuando llegó a los Estados Unidos, para mí siempre ha sido muy importante demostrar mi orgullo de ser colombiana, porque siento que es mi responsabilidad: mostrarle al mundo que nosotros los latinos podemos aportarle al mundo cosas positivas y no somos solamente los estereotipos establecidos (…). En las noticias solo se ven unos ejemplos, pero el racismo se ve en la vida diaria de las personas acá. El mismo racismo que nos deporta, mata a los negros y los pone en la cárcel por nada. El racismo es sistemático y es muy difícil explicarlo solo en un noticiero”, le dijo Kali a la revista Shock en una entrevista en 2020.

Porque Kali Uchis tampoco tiene miedo de hablar de racismo ni de asumir una postura política. Este 2021 estuvo al tanto de las marchas en Colombia, como también lo hizo con las que tuvieron lugar en Estados Unidos después del asesinato de George Floyd a manos de la Policía.

“Es muy importante que estemos hablando de esto, muy importante que Colombia esté hablando de esto porque esto no es algo que solo empezó por la reforma tributaria, esto es algo de raíces muy muy profundas en la historia de nuestros países (…). Yo soy una persona muy transparente con mi moral y cuando puedo siempre estoy compartiendo lo que es importante para mí (…). Básicamente la única cosa que podemos hacer es apoyar a la gente que está en las calles, compartir información y fondos, porque hay gente que está luchando por nuestros derechos y necesitan ayuda”, le dijo a Los Angeles Times.

No le importa que dejen de seguirla aquellos que piensan que el arte y la política no deben juntarse, como tampoco le ha importado hacer más música en español y no solo en inglés. Cuando lanzó “La luz (Fin)”, escribió en su Twitter: “Hoy lanzo otra canción en español que sé que significa otro día de decepción para mis fans de habla inglesa, que no desean hacer el intento de escuchar música en idiomas que no pueden entender”.

Sus palabras pueden sonar desafiantes, pero Kali Uchis tampoco tiene miedo de ser eso, porque es lo que quiere transmitir a quienes la escuchan, que a través de ella puedan ver todo lo que pueden lograr siendo solo lo que son, en vez de diluirse intentando parecerse a otros. Que no tengan miedo de alinearse con su propio ser, porque si ella, Karly Marina Loaiza, hubiera tenido miedo no existiría Kali Uchis.