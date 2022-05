Karen Souza, la voz inconfundible del jazz

Karen Souza. Foto: Cortesía

Tras años de negociaciones, llega por primera vez a Colombia Karen Souza, una de las grandes referentes del Jazz a nivel mundial en la actualidad. Un elenco de lujo, Juan Camilo Anzola en la Batería, Carlos Rengifo en el Contrabajo, Holman Álvarez en el Piano y Wiliam Pérez en las Guitarras, harán de la escena una de las noches más bonitas del Jazz de la ciudad.

Escritora, compositora, productora musical, erudita y versionista de esta historia que data del siglo XIX, un gran escenario, el prestigioso Teatro Royal Center de Bogotá, rememorará los sonidos del tiempo.

Karen Souza es una cantante argentina de jazz, empezó su carrera bajo varios seudónimos, colaboró con diversos productores de música electrónica, formó parte de numerosos éxitos de música house, incluidos en discos de la talla de Pachá Ibiza, FTV (FashionTV), Paris Dernier, Hotel Costes y Privé, entre otros.

Comenzó a coquetear con el jazz cuando la invitaron a participar en el primer disco de la saga “Jazz and 80s” realizada por su sello Músic Brokers, de versiones de clásicos del pop como Creep, versión original producida por Radiohead, así como Do You Really Want to Hurt Me, the Culture Club, y Personal Jesus, de Depeche Mode.

DO YOU REALLY WANT TO HURT ME? - Karen Souza

A continuación grabó en las compilaciones “Jazz and 70s”, “Jazz and 80s” (Parte II y III) y “Jazz and 90s” que agruparon grandes canciones pop de aquellas épocas en formato jazz. Essentials, su primer disco, agrupa las mejores interpretaciones de Karen en los álbumes mencionados, y salió a la venta en marzo del 2011, destacándolo ITunes como “New and Notably” en su portal.

De inmediato Karen empezó a trabajar en la composición de un álbum propio en Los Ángeles junto a Pam Oland, y se unió al productor estadounidense Joel McNeely, célebre por su trabajo con artistas inmortales como Tony Bennett, Peggy Lee, Al Green o Jaco Pastorious. El resultado fue el álbum Hotel Souza. En octubre de ese año, Karen realizó espectáculos en el Blue Note Café de Tokio con gran éxito y sus discos fueron editados en Japón por JVC Victor. Recorrió algunos países de Latinoamérica como México donde tiene un gran número de seguidores y aunque la mayoría de sus conciertos se dan en Europa, Asia y Estados Unidos, llega por primera vez al país para compartir su Language of Love.

¿Cómo fueron sus inicios en la música?

Le he preguntado a mi madre si hubo un momento en específico en el que empecé a sentir esa pasión por la música y ella siempre me dice que nací así, y me ha acompañado toda la vida… Profesionalmente, la primera vez que entré a un estudio de grabación fue a los 18 años, lo que quiere decir que llevo 20 años en esto y considero que estoy en un buen momento, he madurado mucho en cuanto a lo que es el proceso musical, y también en lo que quiero, porque soy artista independiente y todas las decisiones las puedo tomar yo.

Empezó primero en el mundo de la electrónica, ¿de qué manera vivió esta etapa y cómo llegó al jazz?

EL hecho de utilizar distintos seudónimos es interesante, porque fácilmente te puedes convertir en otra persona, se parece un poco a la actuación, y la música electrónica para mí fue el puntapié inicial. Era una chica joven a la que le gustaba mucho salir a bailar, aun es una de las cosas que más disfruto, y en ese momento tenía muchos amigos que eran DJs que me pedían escribir canciones para ellos y así empecé, entre el juego y la casualidad. Luego me invitaron a participar en un grupo de jazz y me encantó, porque me permite exorcizar de alguna manera la melancolía que llevo dentro, me gustan los sentimientos profundis y la música dramática… pero también me gusta la cumbia, la música clásica, y todos los géneros.

CREEP - Karen Souza

¿Por qué quiso interpretar canciones como “Creep” de Radiohead en jazz?

Lo hice porque me gusta mucho la canción. Soy una persona muy emocional, y muy racional a la vez, y en este caso quise dejarme llevar por la emoción, me subí al escenario sin saber bien qué era lo que estaba haciendo y quise homenajear esta canción, porque además amo Radiohead… me crie en los 90, así que todo lo que tiene que ver con el rock lo tengo impregnado, de hecho, mi banda favorita es Nirvana.