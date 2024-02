Karol G es nombrada “Mujer del Año 2024” por Billboard

La colombiana ganó su primer Grammy anglo por su álbum "Mañana será bonito". Foto: Getty Images via AFP - Agencia AFP

Karol G ha sido nombrada oficialmente como Mujer del Año 2024 de Billboard. La colombiana recibirá este reconocimiento el próximo miércoles 6 de marzo en el YouTube Theatre de Hollywood Park de Los Ángeles, en donde se celebrará una nueva edición de los Billboard Women in Music Awards, que premian a las artistas que, con su carrera, han contribuido al desarrollo de la industria musical.

Hannah Karp, directora editorial de Billboard, señaló que la cantante de música urbana ha gestado un movimiento femenino gracias a sus canciones. “Con su inmenso talento, Karol G ha creado un movimiento para las mujeres en todo el mundo gracias a sus letras empoderadoras y su audaz confianza”.

Y agregó que: “El lanzamiento de su innovador álbum Mañana Será Bonito ha demostrado que es una fuerza a tener en cuenta en las listas de éxitos en inglés y español. Estamos muy emocionados de honrarla como Mujer del Año”. Este premio lo han recibido en anteriores ediciones artistas como SZA, Olivia Rodrigo, Cardi B, Billie Eilish, Ariana Grande, Selena Gomez, Madonna, Lady Gaga y Taylor Swift.

La publicación también destaca que Carolina Giraldo, nombre de pila de la artista, se ha convertido en una “fuerza líder de la música latina”. Además, mencionan la labor filantrópica que ha desarrollado por medio de su Fundación con Cora, por la cual recibió el Premio Espíritu de la Esperanza, entregado también por Billboard. Este galardón fue creado en honor a la fallecida “Reina de la música tejana” Selena Quintanilla y le fue otorgado a la paisa “por su compromiso excepcional con causas cívicas, comunitarias y humanitarias, más allá de su éxito artístico”.

El 2024 inició con el pie derecho para la artista, quien el pasado domingo recibió su primer Grammy Anglo que ganó en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana por Mañana será bonito, un disco que nació en momentos de oscuridad y en medio del proceso que la llevó a sanar duelos de su vida personal.

“La composición de este álbum me tomó más o menos dos años y es el trabajo más honesto que he hecho en mi carrera porque cuenta en canciones una historia personal que atravesé. ´Mañana será bonito´´ fue un mantra que me repetí a mí misma durante mucho tiempo, donde era consciente de que las cosas no estaban bien, pero sabía que al otro día sería diferente, por eso se llama así”, reveló Karol G en una entrevista con el medio español El Hormiguero.

Canciones como “Me curo del cora”, “Provenza” “X si volvemos” y “TQG” hacen parte de esta historia que la artista quería contar a su público. De hecho, reveló en la misma entrevista que el orden oficial de las canciones es solo una forma de escucharlo. “Hice una lista especial donde la gente puede escuchar la historia desde la oscuridad hasta la luz. Lo hice especialmente para los seguidores que conectan conmigo, porque sé que lo van a escuchar de esa manera y van a entender lo que quise contar”.

