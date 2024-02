Karol G ganó Grammy a Mejor álbum de música urbana

La cantante colombiana Karol G fue galardonada con un premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana por "Mañana será bonito". Foto: Getty Images via AFP - KEVIN WINTER

“Mañana será bonito” de Karol G ganó premio Grammy en la categoría de mejor album de música urbana. La estrella colombiana del reguetón se impuso sobre “SATURNO” (Rauw Alejandro) y “DATA” (Tainy).

Mañana será bonito es un recorrido por diferentes emociones y sentimientos que Karol G ha vivido en un momento de transición en su vida. Juega mucha importancia el cambio de color de pelo azul a rojo, ya que para ella significo transformarse, logrando empoderarse para seguir adelante y ponerle otra cara a la vida. En este nuevo álbum puedes ver a Karol en todas sus diferentes emociones, enfadada, triste, despechada, empoderada, tierna, y sensual. Todas estas fases están representadas por emojis o símbolos, estos elementos que acompañan la creatividad del álbum, todos con un significados y una conexión a las canciones, y todos están encaminados al mensaje principal que Karol G quiere compartir. “No importa qué estes pasando un mal día, después de todo lo que estes viviendo hoy....”Mañana será bonito.”, dijo la cantante cuando publicó el álbum que hoy fue galardonado.

Maluma fue el encargado de anunciar a la ganadora de esta categoría.

Karol G gana su primer Grammy en la categoría “Best Música Urbana Álbum” con “Mañana Será Bonito”



Le ganó a “Data” de Tainy y “Saturno” de Rauw Alejandro pic.twitter.com/1v2gem3mCO — carloxx iván (@itscarlosivan) February 5, 2024

Karol G pasó de tomar ron con sus parceras en Medellín y hacer covers en YouTube de canciones de Alicia Keys y Lauryn Hill, a estar como invitada de Jimmy Fallon en su programa de entrevistas, un show que fácilmente llega a los 1,4 millones de visualizaciones por emisión, o a estar de fiesta con DJ Tiësto. Y, además, sin escalas, puede presentarse para las reclusas del complejo carcelario y penitenciario Picaleña de Ibagué.

La artista es una de las representantes de la música urbana más escuchadas en la actualidad. A finales del 2023 Provenza, el primer sencillo de su álbum Mañana será bonito, ingresó al Billions Club de Spotify, pues el tema superó los mil millones de reproducciones en la plataforma, y con esto es la tercera canción en lograrlo después de Tusa y China.

Si Medellín es el Estado-Nación del género urbano, Karol G es la presidenta, la reina. Aunque su carrera musical se inició en 2016, cuando tenía 15 años, y participó en el reality show Factor X, su primer álbum lo lanzó 11 años después.

Unstoppable, o en español Imparable, fue el nombre de ese primer disco. Hoy parece que la colombiana está precisamente imparable, tras su paso por las alfombras rojas y el trasteo a casa de sus premios, la artista continúa lanzando canciones. La más reciente, Labios mordidos, en colaboración con la estadounidense Kali Uchis.

En 2023, “Mañana será bonito”, fue el más escuchado en Colombia en la plataforma de streaming Spotify y se llevó el quinto lugar a nivel global. De ese álbum, TQG fue una de las canciones más exitosas. “Bebé, ¿qué fue? ¿No pues que muy tragadito?”, canta la paisa junto a la barranquillera Shakira, otra de las artistas del año, que también se llevó tres premios en los Grammy Latino, uno de estos compartido con esta canción.

La Bichota, como también se le conoce a la artista por su canción del mismo nombre, se convirtió en un ícono de la cultura popular, no solo en Colombia. La cantante ha sido portada de revistas como The Rolling Stone y Elle Magazine, y con su música entró a listados como el Billboard 200 en Estados Unidos, un país en donde la industria de la música y el entretenimiento configura un monstruo de muchas cabezas.

Karol ha hecho sketches de comedia en Saturday Night Live, un programa que lleva casi 50 temporadas al aire y es uno de los más conocidos en EE. UU. La influencia que está dejando esta mujer en el mundo es tremenda.

Para cerrar el año, la semana pasada la artista se presentó en el estadio Atanasio Girardot, en su natal Medellín. Dos fechas en las que alrededor de 90 mil personas se dieron cita para presenciar el regreso a casa de La Bichota.

La vuelta al origen incluyó presentaciones en varios centros penitenciarios y unidades hospitalarias de Colombia como parte de su gira “Con el Cora Tour”, con el que visita poblaciones vulnerables.

La artista ha navegado por los sonidos del reguetón, el trap, el tap, el pop e incluso ritmos propios de la electrónica. Entre las colaboraciones que ha hecho la paisa se destacan, por supuesto, las que ha hecho con Shakira, pero se encuentran también las que ha realizado con Sebastián Yatra, los puertorriqueños Young Miko, Ozuna y Bad Bunny. También ha colaborado con Becky G, Nicki Minaj y Romeo Santos.

La colombiana, tesa como ella sola, formó parte del álbum de la película que será la más taquillera a nivel mundial para este año. Barbie, dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie, sobrepasa los US$1.440 millones. La artista se unió al mundo de la cinta con la canción Watati, que hizo con el panameño Aldo Ranks. En el video musical la cantante se convierte en la Barbie que vio nacer Medellín.

Recuerdo la letra de la canción Pero tú, que Karol G hizo con Quevedo. “Y aunque no me llamo Ivy, hoy yo quiero ser tu queen”, dice la colombiana en referencia a Ivy Queen, artista de la “reina del reguetón”. Aunque para mí la colombiana ya es reina de una generación que ha tomado sus canciones tanto para la rumba como para un mantra de la vida cotidiana. No son pocas las veces que he escuchado a mi novia cantar las canciones de La Bichota. Frases y dichos de la colombiana que quedarán tatuados en la cultura popular.