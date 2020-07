En este tema, que tiene una melodía ligera y muy femenina, con base de reguetón y toques de pop, la artista habla del inicio bonito de una relación.

La cantautora Karol G. lanzó Ay, DiOs Mío, su primer sencillo de 2020 con el que quiere “llenar de buena vibra” a todos sus fans y al que, dijo, le puso todo de sí.

“La canción estaba programada para salir en abril, pero con todo lo que estaba pasando sentí que no era el momento. Lo que estaba pasando en el mundo y en mi vida personal”, contó la artista en un video a través de su cuenta de Instagram. (Lea: Karol G, contra todos)

“Ahora siento que es la hora de llenar todo de buena vibra”, agregó la colombiana al anunciar este tema, que representa su primer esfuerzo musical en solitario desde mayo de 2019, cuando sacó su último disco Ocean. (Puede leer: “Follow”, la nueva canción de Karol G y Anuel AA)

El último tema suyo que había salido desde entonces fue Tusa, su exitosa colaboración con Nicky Minaj, mientras que X, su trabajo con los Jonas Brothers, forma parte de la próxima producción discográfica del trío de hermanos estadounidenses.

Además, la semana pasada, la cantante sorprendió al aparecer en el último álbum de Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon, en el tema Enjoy Yourself.

Esta semana, Karol G se convirtió en la segunda artista más nominada en la edición de 2020 de los Premios Juventud, que se entregarán en Miami el 13 de agosto. (Puede leer: Karol G y J Balvin, los favoritos en los Premios Juventud 2020)

Los ganadores son escogidos por votación popular en el sitio web de dichos galardones, entregados por la cadena estadounidense de televisión en español Univision.

Al hablar de su nueva canción, la artista de 29 años pidió a sus fans que le den su opinión. “Espero que les guste, porque le puse todo en la composición, en la producción, en el video”, expresó.

Para Ay, DiOs Mío Karol G. contó con la producción de su compatriota Ovy on The Drums, quien lleva varios años trabajando con ella. El tema está acompañado con un video grabado en Miami, dominado por colores claros y los tonos pasteles y con muchas referencias a la técnica del Tie-dye (atar y teñir telas), la última tendencia de la moda entre los jóvenes.