Kiss, Scorpions, Helloween y más: los Monstruos del Rock en El Campín

Helloween estará presente en la primera versión de "Monsters of Rock" en Colombia el próximo 15 de abril. Foto: Martin Häusler

La llegada de “Monsters of Rock” a Colombia fue una noticia que retumbó en todo el país. La popular marca de heavy metal y hard rock pisará Bogotá el 15 de abril de 2023 en el Estadio El Campín.

(Lea también: David de Pablos: la evolución del swing)

Cinco artistas de leyenda en un homenaje, en vida, del público colombiano para su despedida definitiva en el mayor templo del rock del país: Kiss, Scorpions, Helloween, Deep Purple y Saxon en El Campín.

Kiss transformará la capital en su Bogotá Rock City por última vez antes de llegar al final de su camino artístico; Scorpions llegará con todos sus éxitos y su nuevo álbum “Rock Believer”; Helloween estará con su alineación soñada y más power en su metal que nunca.

Mientras la institución fundacional del rock pesado llamada Deep Purple hará su necesario paso de regreso y despedida como estrellas de la carretera por Colombia; y los resilientes guerreros del heavy metal británico, Saxon, harán cumplir su propia premisa y asegurarse de que las bandas sigan sonando.

“Creo firmemente que a principios de 2023 habremos terminado”, contó Paul Stanley a Ultimate Classic Rock. Kiss es un universo en sí mismo que engloba estéticas, himnos y actitudes que definieron el hard rock. The Starchild, The Demon, The Spaceman y The Catman harán su primer concierto de estadio en Colombia en lo que será su último show en el país.

(Le recomendamos: Buena Vida Music Week llegará a Cartagena con lo mejor del género urbano)

Scorpions ha ofrecido algunas de las mejores noches de los conciertos en Colombia y el 15 de abril volverán a sellar ese pacto en este show.

Los fanáticos conocen el poder en vivo de Helloween quienes esta vez estarán en su más grande presentación en el país. Por su parte, Deep Purple, con su segundo concierto en Colombia, verá a El Campín celebrar sus 55 años de trayectoria artística.

“Encabezado por Rainbow, este fue el primer festival hecho a medida para rockeros pesados. Todavía me encuentro con personas que se acercan y me cuentan un pequeño recuerdo. Por supuesto, escribimos una canción al respecto ‘And The Bands Played On’”, contó Biff Byford a Louder Sound en referencia a la primera, y legendaria, edición de “Monsters of Rock” en 1980, donde tocaron junto a Judas Priest, Scorpion, Riot y otros.

Del viernes 16 al lunes 19 de diciembre o hasta agotar boletas disponibles, estará disponible la preventa de boletería para los Bancos Aval, adquiriéndolas por medio de la página oficial de Entradas Amarillas.