Boletería del Knotfest Colombia 2022: Fecha, precios y más detalles del festival

Knotfest Colombia 2022 Foto: @knotfestco

El Knotfest es un festival de música desarrollado desde 2012 y creado por la banda de heavy metal Slipknot. En la últimas horas se confirmó que en este 2022 se desarrollará la tercera verisón de este evento en Colombia, pues recordemos que ya había tenido lugar en el país en el año 2018, cuando debutó en Bogotá, y en el 2019. En el 2020 y 2021 no pudo realizarse por la pandemia del Covid-19.

El Knotfest es considerado uno de los festivales de música más importantes del mundo, pues en sus 10 años de historia ha llevado el “carnaval siniestro” a países como Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Chile, México entre otros. Además, año a año su cartel está integrado por las mejores bandas de rock, metal y heavy metal del mundo. Por ejemplo, en Colombia en el marco de este concierto, se han presentado bandas como Judas Priest, Helloween, y Slipknot.

Según confirmaron los organizadores, la versión de este año se llevará a cabo el próximo 9 de diciembre. Aunque aún no se confirma el listado de bandas que asistirán, los rumores apuntan a que podrían ser los mismo artistas que estarán en las ediciones de México y Chile, festivales que también se desarrollará en diciembre y que integran Bring Me The Horizon, Mr. Bungle, Trivium, Sepultura y Slipknot.

¡El carnaval oscuro está de vuelta! No habrá piedad.

9 de diciembre 2022 #KNOTFESTCOLOMBIA 🔥🔥 pic.twitter.com/bYZXoF3Zk2 — KNOTFEST Colombia (@knotfestco) August 9, 2022

Boletería del Knotfest Colombia 2022

De acuerdo con información oficial de las redes del festival de música, las boletas estarán disponibles desde las 9:00 am del 12 hasta el 16 de agosto para clientes Aval, y para público general la boletería estará habilitada desde el 16 de agosto en Tuboleta.com. Los precios en etapa Early Bird van desde los $259.000 hasta los $399.000.

Precios del Knotfest

VIP - EARLY BIRDS - Movistar Preferencial - Admisión General - $ 399.000 + $ 71.250

GA - EARLY BIRDS - Movistar Preferencial - Admisión General - $ 259.000 + $ 44.250

VIP - EARLY BIRDS - Grupo AVAL - Admisión General - $ 399.000 + $ 71.250

GA - EARLY BIRDS - Grupo AVAL - Admisión General - $ 259.000 + $ 44.250

VIP - EARLY BIRDS - Público General - Admisión General - $ 399.000 + $ 71.250

GA - EARLY BIRDS - Público General - Admisión General - $ 259.000 + $ 44.250