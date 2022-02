Koora, en las grandes ligas del perreo

Koora intenta incorporar la actuación, que es otra de sus pasiones, en el baile que acompaña su propuesta musical. / Archivo particular

Este sábado estará en la “Liga del Perreo”. ¿Qué siente por compartir escenario con grandes exponentes de la música urbana como Rauw Alejandro?

Estoy muy contenta de compartir escenario con artistas tan grandes que he admirado desde hace demasiado tiempo y creo que es una gran oportunidad para mostrar mi talento. Soy la única chica en el concierto, me siento con una gran responsabilidad de representar a mi ciudad y a mi género femenino. Este logro me hace sentir feliz, porque llevo poco tiempo y esto me ayuda a generar más visibilidad hacia mi carrera. Aún así, la gente nos ha recibido muy bien y hemos tenido muy buena acogida.

¿Cómo ha sido la preparación para ser parte de la “Liga del Perreo”?

En cuanto me enteré de la noticia de que iba a participar en el concierto comencé con muchos ensayos para prepararme en todos los aspectos. En este espectáculo voy a cantar de todo un poco para mostrar mi versatilidad. Todo ha sido un proceso largo. La verdad, fue una sorpresa para mí porque los organizadores del concierto se contactaron con mi equipo y cuando me dieron la noticia me sorprendió y lo primero que pensé fue en la gran oportunidad que esto representa.

¿Cómo ha sido el proceso para llegar a este tipo de espacios?

He venido de participar en conciertos. Hace poco estuve en el concierto de entrega de aguinaldos en Boyacá, donde estuvieron varios artistas y, bueno, eso ha sido una parte muy importante, ya que me ha ido preparado para pasar por escenarios grandes.

¿Qué expectativas tiene de compartir tarima con todos los artistas?

Yo creo que será una gran experiencia. Espero aprender bastante. Me siento un poco nerviosa, pero al tiempo muy emocionada, como que estoy ya a la espera de ese día y es mi ciudad. Voy a estar frente a casi toda Bogotá, entonces con la expectativa de que todo va a salir genial.

¿Cómo nació su proyecto personal?

Es muy loco, porque yo nunca me imaginé cantando. Yo quería estudiar actuación, pero el universo es muy lindo y me puso personas en mi vida que me ayudaron a descubrir mi talento en la música. Empecé como por curiosidad. La primera vez me grabé yo misma y me dijeron que se escuchaba fantástico y algo cambió en mí. Empecé por curiosidad con un video cantando en redes sociales y la gente comentaba y después me contacté con mi equipo y así empezó este proceso. Ya llevo en la música dos años. Los primeros meses fueron de preparación, hacer música y hasta en junio del año pasado empezamos ya a sacar todo a la luz.

Contaba que en un principio soñaba con ser actriz, ¿aún sigue latente ese sueño?

Todavía, aunque ahora es más un complemento. La actuación la incorporo al baile, al canto y está presente en los videoclips con la expresión corporal… es diferente, pero entonces como que todavía está ahí.

¿Siempre se inclinó por la música urbana o surgió de manera espontánea?

La verdad siempre estuve rodeada de arte. Mis amigos cantaban rapeando, entonces siempre estuve rodeada de esa onda urbana y siempre me ha gustado bastante, por eso decidí irme por ese lado. Ahora estoy con el lanzamiento de mi primer EP, que contiene cinco canciones y con el que quiero mostrar mi versatilidad.

¿Qué artista es un referente para usted?

Hay varias… la mayoría son muy buenas y talentosas. Me encanta Nathy Peluso, de Argentina. Me parece que es muy distinta y propone cosas nuevas. La admiro por el trabajo que ha desarrollado en la música.