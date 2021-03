Korn anuncia el espectáculo virtual “Monumental”

En el evento, programado para el 24 de abril de 2021, tocarán las canciones del álbum “The nothing”.

Korn anuncia “Korn: Monumental”, un espectáculo virtual programado el 24 de abril de 2021, el cual será transmitido para todo el mundo desde el set de Stranger Things: The Drive-Into Experience.

Producido por Danny Wimmer Presents, la actuación promete ser un set inolvidable de la icónica banda, resaltando los clásicos de su legendario catálogo.

Jonathan Davis, vocalista de Korn, comentó: “Esperamos que participen en esta experiencia con nosotros. Y aunque no es lo mismo que tocar en vivo contigo aquí, queremos ofrecerte buena música y un espectáculo divertido”.

“Korn: Monumental” es la oportunidad para que la agrupación se reúna con sus fans, pues la agrupación no pudo realizar la gira de promoción de “The nothing” debido a la pandemia de COVID-19.

Las entradas para este evento mundial y virtual están a la venta en www.KornLive.com con un descuento anticipado hasta el 27 de marzo. Los fans también pueden comprar paquetes y experiencias V.I.P., incluyendo mercancía exclusiva, afiches autografiados de edición limitada y un encuentro virtual con toda la banda, que estará disponible como descarga digital.

“Korn: Monumental” está programado para el sábado 24 de abril 1:00PM PDT / 4:00PM EDT / 9:00PM BST / 10:00PM CEST, y estará disponible en streaming durante 72 horas hasta el 27 de abril a las 11:59 PM EDT.

Korn lanzó en 2019 “The nothing”, álbum que tuvo la decimocuarta entrada en el Top 10 del Billboard 200, liderado por los sencillos “You’ll never find Me”, “Can you hear Me” y “Cold”.